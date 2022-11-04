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Рада ухвалила закон про бронювання працівників від мобілізації

армия,флаг,всу,военные,войско

Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про внесення змін до закону мобілізацію щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, документ уточнює категорії військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроєктом пропонується уточнити категорії військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, а саме:

  • передбачити, що особи, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
  • встановити, що порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час визначаються Кабміном.

Як уточнив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, у законопроєкті також були враховані дві новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання.

Зокрема, надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання. Цей порядок має включати критерії віднесення підприємств до критичних.

Також бізнес просив дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

За відповідний законопроєкт проголосували 290 народних обранців. 

Автор: 

ВР (2874) бронювання (200) мобілізація (470)


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Топ коментарі
+18
... .смотрите за руками. за надцать тысяч баксов ...мажор при вращается, .мажор при вращается.....в токаря.....
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04.11.2022 13:01
+18
Особливо цей закон стосується ТРО "Монако" та "Відень".
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04.11.2022 13:11
+14
Ще є "95 бригада Кварталу "
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04.11.2022 13:14
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... .смотрите за руками. за надцать тысяч баксов ...мажор при вращается, .мажор при вращается.....в токаря.....
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04.11.2022 13:01 Відповісти
Ukrspecsystems - власник Агрохімія. Типу кришує оборонку.
Зараз ще ц легально будуть за гроші вивозити закордон
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04.11.2022 13:12 Відповісти
Мажори спокійно можуть їздити закордон.Їм ніяких посвідчень токаря не потрібно.
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04.11.2022 16:46 Відповісти
Ух ты, как своевременно. Не перетрудились там случайно? Давайте еще с таким фантастическим темпом уберем пошлины грабительские на генераторы, lifepo4 CATLы (аккумуляторы, нужны десятки кг) и ИБП (с трансформатором весят под 20-100кг, зато дают хороший ток без пульсаций, нужный для военного и медицинского оборудования, либо обычные инверторы). Это все нужно завозить целыми фурами и не тратить ни одной лишней копейке, к тому же такие аккумуляторы+ИБП могут даже в сеть назад отдавать заряд, если зарядились солнечной батареей и некуда девать энергию, то есть просто питать остальных потребителей. В прошлый раз сколько бэнтли и мустангов (с расходом 30л на сотню и 1 пассажирским местом) без пошлины ехали пачками, 4 или 5 месяцев или как?
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04.11.2022 13:02 Відповісти
почему вообще мы должны платить пошлину за товары которые не производятся в стране? Почему нужно платить какие-то налоги на покупку компьютера?
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04.11.2022 17:36 Відповісти
Закон- "бабло-броня" в цих зе-засранців все без змін.
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04.11.2022 13:03 Відповісти
Особливо цей закон стосується ТРО "Монако" та "Відень".
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04.11.2022 13:11 Відповісти
Ще є "95 бригада Кварталу "
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04.11.2022 13:14 Відповісти
Депутати ВР мають право виїжджати за кордон. Їм броня не потрібна.
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04.11.2022 13:25 Відповісти
Перша черга на бронювання мильони держ службовців.
Тим часом Заград отряди на границі ЕС працюють, 60+ тис єкіпированих, навчених вояків зупиняють чоловічій рух на захід.
Навіть НАБУ зізналося що заборонана на віїзд протизаконна.
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04.11.2022 13:14 Відповісти
А звідки у набу право тлумачити закони? Ти конституцію хоч читав, чи аби насрати в коментарях?
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04.11.2022 14:12 Відповісти
Конституція дає право на вільний виїзд та в'їзд, Зекі його незаконно обмежили.
набу в топку...
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04.11.2022 15:32 Відповісти
Для того аби тут не виглядав суцільним лайно, напиши конкретну статтю конституції яка дає право вільного виїзду
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04.11.2022 16:21 Відповісти
У відповідності до статті 22 Конституції України конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

У відповідності до статті 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

У відповідності до статті 64 Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
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04.11.2022 17:03 Відповісти
У 95 кварталу давно вже бронь.
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04.11.2022 13:22 Відповісти
А якого хера бронь органам місцевого самоврядування та що мається на увазі під "іншими державними органами?" Лишити голову громади і одного зама, а всі інші вперед, абсолютна більшість із них ніхера не робить і не всі там чоловіки призивного віку. Брати зарплату від держави вони молодці, а захищати цю державу то ні.
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04.11.2022 13:41 Відповісти
Перші кандидати на "броню" вже стоять у черзі:
95 квартал у повному складі та "хороші" блогери з волонтерами.
Що би все було "по закону", а не "по поняттям".
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04.11.2022 13:42 Відповісти
Краще б придумали орган, який викриває корупцію на чолі з Гео Лєросом.
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04.11.2022 14:08 Відповісти
....або з Бутусовим
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04.11.2022 14:09 Відповісти
Ок, але вся "бронь" повинна в першу чергу бути на обліку у військоматах, передати всі контактні данні та пройти медкомісію! І всіх броньованих на законодавчому рівні зобов'язати у термін, наприклад 5 днів, після звільнення або зміни місця роботи доповідати про це у військомат!
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04.11.2022 14:17 Відповісти

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