Рада ухвалила закон про бронювання працівників від мобілізації
Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про внесення змін до закону мобілізацію щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, документ уточнює категорії військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
Законопроєктом пропонується уточнити категорії військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, а саме:
- передбачити, що особи, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
- встановити, що порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час визначаються Кабміном.
Як уточнив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, у законопроєкті також були враховані дві новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання.
Зокрема, надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання. Цей порядок має включати критерії віднесення підприємств до критичних.
Також бізнес просив дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
За відповідний законопроєкт проголосували 290 народних обранців.
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95 квартал у повному складі та "хороші" блогери з волонтерами.
Що би все було "по закону", а не "по поняттям".