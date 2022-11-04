"Нафтогазу" належить лише 75% газу в підземних сховищах
Запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України станом на початок листопада зросли до 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належить близько 75%.
Про це йдеться в оприлюдненому напередодні консолідованому звіті НАК "Нафтогаз України", повідомляє Інтерфакс-Україна.
У тому числі підприємствам, що входять до групи "Нафтогаз", належить 11 млрд куб. м газу із загального обсягу. Зазначимо, що близько 4,7 млрд кубів із загального обсягу газу у сховищах "Укртрансгазу" – так званий "буферний газ", який неможливо підняти зі сховищ без порушення технологічного процесу їх функціонування.
"Накопичені обсяги разом із постійним власним видобутком оцінюються як достатні для задоволення потреб поточного портфеля споживачів групи. Будь-які додаткові обсяги газу, включаючи імпортний (у разі потреби), будуть закуповуватися лише за прямого фінансування з боку держави. Однак можлива відсутність такого фінансування не вплине на здатність групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі", – зазначається у документі.
Як повідомлялося, згідно із звітністю, загальний збиток групи "Нафтогаз" за підсумками роботи у першому півріччі 2022 року склав 57,17 мільярда гривень.
Перед публікацією звітності Кабінет міністрів на засіданні 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", згідно із поданою ним заявою.
Згідно із оприлюдненою у травні консолідованою фінансовою звітністю, у 2021 році чистий прибуток групи "Нафтогаз" склав 12 млрд грн.
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Що сталося, де поділися талановиті мамині топ- менеджері, чи мамам вже вистачить.
А як все було красиво і шикарно, коли з лохів три шкіри здирали, за газ, світло, воду, комунальні, раб- тариф, транспортування...
Сподіваюся це чмо, вітренко, також отримає свою ковдру в клітинку....
Порошенко + Вітренко = прибуток Нафтогазу
Вітренко - константа, яка не впливає на прибутковість Нафтогазу.
людям хватає чи чого так праісходіт ?
В Україні за 9 місців видобули 14 мільярдів куб тобто приблизно 1,5 мільярда куб. газу значит з квітня відключили опалення, а включили в листопаді за 7 місяців видобули 10,5 з яких 75% = 7,87 державного. Питання, чому не співпадають цифри коли державного газу закачано 4,27, а добули 7,87- куди поділися 3,6 мілярда кубів державного газу видобуваного в 2022 році і чому він не в сховищах? Це все не кажучи що не був закуплений газ для зимки 2021 року - 6 мільярдів куб оплачений населенням згідно тарифів. Це що бездонна бочка якась чи рахувати не навчилися до десяти так чому хто в цьому винен не відшкодували досі?