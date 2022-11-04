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Новини
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"Нафтогазу" належить лише 75% газу в підземних сховищах

газ,гтс,газопровод

Запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України станом на початок листопада зросли до 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належить близько 75%.

Про це йдеться в оприлюдненому напередодні консолідованому звіті НАК "Нафтогаз України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

У тому числі підприємствам, що входять до групи "Нафтогаз", належить 11 млрд куб. м газу із загального обсягу. Зазначимо, що близько 4,7 млрд кубів із загального обсягу газу у сховищах "Укртрансгазу" – так званий "буферний газ", який неможливо підняти зі сховищ без порушення технологічного процесу їх функціонування.

"Накопичені обсяги разом із постійним власним видобутком оцінюються як достатні для задоволення потреб поточного портфеля споживачів групи. Будь-які додаткові обсяги газу, включаючи імпортний (у разі потреби), будуть закуповуватися лише за прямого фінансування з боку держави. Однак можлива відсутність такого фінансування не вплине на здатність групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі", – зазначається у документі.

Як повідомлялося, згідно із звітністю, загальний збиток групи "Нафтогаз" за підсумками роботи у першому півріччі 2022 року склав 57,17 мільярда гривень.

Перед публікацією звітності Кабінет міністрів на засіданні 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", згідно із поданою ним заявою.

Згідно із оприлюдненою у травні консолідованою фінансовою звітністю, у 2021 році чистий прибуток групи "Нафтогаз" склав 12 млрд грн.

Автор: 

газ (7942) газосховище (620) Нафтогаз (3321)


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Топ коментарі
+7
А як так сталося, що в збитковому підприємстві, були нараховані мільйоні премії?
Що сталося, де поділися талановиті мамині топ- менеджері, чи мамам вже вистачить.
А як все було красиво і шикарно, коли з лохів три шкіри здирали, за газ, світло, воду, комунальні, раб- тариф, транспортування...
Сподіваюся це чмо, вітренко, також отримає свою ковдру в клітинку....
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04.11.2022 14:24
+4
Само собою, олігархат зомбує простачків на раз-два… Газодобуток навіть після 24 ніде не припинявся, цифри підьому газу занижувались систематично від самого краху ссср. Це одна з причин чому бери та ко так вципились зубами в нашу націю…
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04.11.2022 15:04
+2
*****,до чего-же всё мутно с этим газом - никто и никогда в этой стране правды не скажет!Проскакивала инфа,что Украина экспортирует газ,и не кисло!
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04.11.2022 14:09
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ТОБТО - Я ПРАВИЛЬНО РОЗУМІЮ? 11,7 - 6,0 об"єм, який неможливо дістати із-за технологічного тиску , залишок 5,7 ТАК????? Я один так думаю....???? Підкажіть фахівці
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04.11.2022 14:04 Відповісти
Ви все правильно думаєте, але в статті малесенька помилка: по факту не 6,0, а 9.0.
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04.11.2022 15:14 Відповісти
*****,до чего-же всё мутно с этим газом - никто и никогда в этой стране правды не скажет!Проскакивала инфа,что Украина экспортирует газ,и не кисло!
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04.11.2022 14:09 Відповісти
Само собою, олігархат зомбує простачків на раз-два… Газодобуток навіть після 24 ніде не припинявся, цифри підьому газу занижувались систематично від самого краху ссср. Це одна з причин чому бери та ко так вципились зубами в нашу націю…
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04.11.2022 15:04 Відповісти
Бені*
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04.11.2022 15:05 Відповісти
За деякими даними в Україні водобувається до 100млрд куб. на рік, однак офіційно обліковується лише незначна частина видобутого, а решта розкрадається і продається за кордон як московицький газ
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05.11.2022 02:23 Відповісти
А як так сталося, що в збитковому підприємстві, були нараховані мільйоні премії?
Що сталося, де поділися талановиті мамині топ- менеджері, чи мамам вже вистачить.
А як все було красиво і шикарно, коли з лохів три шкіри здирали, за газ, світло, воду, комунальні, раб- тариф, транспортування...
Сподіваюся це чмо, вітренко, також отримає свою ковдру в клітинку....
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04.11.2022 14:24 Відповісти
Зеленський + Вітренко = збиток Нафтогазу

Порошенко + Вітренко = прибуток Нафтогазу

Вітренко - константа, яка не впливає на прибутковість Нафтогазу.
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04.11.2022 16:51 Відповісти
ну началось. коломойша вилазить на арену?
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04.11.2022 14:24 Відповісти
Це шо 57 лярдів за пів року вкрали?!
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04.11.2022 15:11 Відповісти
Це лише збитки. Потрібно враховувати не менше 70млрд. грн. вкрадених прибутків за перепродаж газу споживачам
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05.11.2022 02:26 Відповісти
А куди подівся видобуток в 19 мільярдів газу?За що премію получали менеджери?
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04.11.2022 16:46 Відповісти
і шо характєрно, видобуток приносить 1000 % рентабельності, але чомусь нема бажаючих його збільшити, шоб отримати з ще більшого об'єму видобутку ще більше шаленого прибутку.

людям хватає чи чого так праісходіт ?
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04.11.2022 16:54 Відповісти
Бажаючих було багато, навіть конкурси на розробку родовищ вигравали. Місцеві корупціонери ліцензії не видали або повідбирали.
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05.11.2022 02:30 Відповісти
а у бажаючих отримати 1000 % прибутку було мало грошей, шоб заплатити корупціонерам ?
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05.11.2022 16:41 Відповісти
Не всі ж такі як ви щоб на злочин йти бездумно)
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06.11.2022 12:27 Відповісти
Запаси газа в ПГС на 01.05.22 були приблизно 9 мільярдів зараз 14,7 тобто 5,7 закачали с них 75% належить державі в особі "Нафтогазу" тобто 5,7 х 075 = 4,27 було закачано державного газу.
В Україні за 9 місців видобули 14 мільярдів куб тобто приблизно 1,5 мільярда куб. газу значит з квітня відключили опалення, а включили в листопаді за 7 місяців видобули 10,5 з яких 75% = 7,87 державного. Питання, чому не співпадають цифри коли державного газу закачано 4,27, а добули 7,87- куди поділися 3,6 мілярда кубів державного газу видобуваного в 2022 році і чому він не в сховищах? Це все не кажучи що не був закуплений газ для зимки 2021 року - 6 мільярдів куб оплачений населенням згідно тарифів. Це що бездонна бочка якась чи рахувати не навчилися до десяти так чому хто в цьому винен не відшкодували досі?
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04.11.2022 18:40 Відповісти

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