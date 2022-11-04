"Нафтогазу" належить лише 75% газу в підземних сховищах

Запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України станом на початок листопада зросли до 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належить близько 75%.

Про це йдеться в оприлюдненому напередодні консолідованому звіті НАК "Нафтогаз України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

У тому числі підприємствам, що входять до групи "Нафтогаз", належить 11 млрд куб. м газу із загального обсягу. Зазначимо, що близько 4,7 млрд кубів із загального обсягу газу у сховищах "Укртрансгазу" – так званий "буферний газ", який неможливо підняти зі сховищ без порушення технологічного процесу їх функціонування.

"Накопичені обсяги разом із постійним власним видобутком оцінюються як достатні для задоволення потреб поточного портфеля споживачів групи. Будь-які додаткові обсяги газу, включаючи імпортний (у разі потреби), будуть закуповуватися лише за прямого фінансування з боку держави. Однак можлива відсутність такого фінансування не вплине на здатність групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі", – зазначається у документі.

Як повідомлялося, згідно із звітністю, загальний збиток групи "Нафтогаз" за підсумками роботи у першому півріччі 2022 року склав 57,17 мільярда гривень.

Перед публікацією звітності Кабінет міністрів на засіданні 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", згідно із поданою ним заявою.

Згідно із оприлюдненою у травні консолідованою фінансовою звітністю, у 2021 році чистий прибуток групи "Нафтогаз" склав 12 млрд грн.