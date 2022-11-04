Ціни на автогаз у мережах АЗС продовжують зростати

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 28 жовтня до 4 листопада, у мережах АЗС виросла на 15 копійок – до 28,5 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях U.GO, UPG і Rodnik автогаз здорожчав на 50 копійок – до 28,63 грн/л, 27,99 грн/л і 28,99 грн/л відповідно.

На "Катрал" і "БРСМ-Нафта" продукт додав у ціні 42 і 36 копійок – до 27,99 і 28,52 грн/л.

У мережі "Укрнафти" ціна на продукт виросла на 25 копійок, до 28,16 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" – на 23 копійки, до 28,21 грн/л.

Крім того, на 10-30 копійок здорожчав автогаз і в мережах "Авантаж 7", Shell, "Катрал", BVS та інших.