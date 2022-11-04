Онлайн-кінотеатр Megogo почав повертати гроші росіянам за призупинені підписки

Онлайн-кінотеатр Megogo почав повертати "заморожені" кошти передплатникам із РФ.

Про це повідомляє DTF із посиланням на Росспоживнагляд.

Зазначається, що російське відомство відреагувало на численні скарги від росіян, що Megogo припинив надавати послуги та не повернув кошти.

Росспоживнагляд організував "оперативний штаб", представники якого зв’язалися з постраждалими та підготували колективний позов проти ТОВ "Мегого".

Після цього компанія почала повертати гроші підписникам із Росії. Станом на 2 листопада залишилося лише 10 звернень від споживачів, якими онлайн-кінотеатр не відшкодував кошти через проблеми з роботою платіжних систем.

У Росспоживнагляді повідомили, що люди, яким Megogo заморозив кошти, можуть звернутися до відомства за допомогою. Представники Росспоживнагляду також заявили, що ситуація з призупиненням роботи Megogo перебуває в них "на особливому контролі".

У пресслужбі українського онлайн-кінотеатру Megogo уточнили, що українська компанія не має стосунку до повернення коштів клієнтам у РФ.

"Megogo припинила співробітництво з компанією, що надавала послуги під брендом "Megogo" в РФ. Процесами, щодо закриття бізнесу, в тому числі питаннями повернення чи не повернення коштів, займається компанія, до якої ми не маємо стосунку", – наголосили в українській компанії.

Як відомо, Megogo покинула російський ринок на початку березня, у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Наприкінці лютого онлайн-кінотеатр вирішив видалити усі фільми та серіали російського виробництва.