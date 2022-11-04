БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
891 2

Онлайн-кінотеатр Megogo почав повертати гроші росіянам за призупинені підписки

megogo

Онлайн-кінотеатр Megogo почав повертати "заморожені" кошти передплатникам із РФ.

Про це повідомляє DTF із посиланням на Росспоживнагляд.

Зазначається, що російське відомство відреагувало на численні скарги від росіян, що Megogo припинив надавати послуги та не повернув кошти.

Росспоживнагляд організував "оперативний штаб", представники якого зв’язалися з постраждалими та підготували колективний позов проти ТОВ "Мегого".

Після цього компанія почала повертати гроші підписникам із Росії. Станом на 2 листопада залишилося лише 10 звернень від споживачів, якими онлайн-кінотеатр не відшкодував кошти через проблеми з роботою платіжних систем.

У Росспоживнагляді повідомили, що люди, яким Megogo заморозив кошти, можуть звернутися до відомства за допомогою. Представники Росспоживнагляду також заявили, що ситуація з призупиненням роботи Megogo перебуває в них "на особливому контролі".

У пресслужбі українського онлайн-кінотеатру Megogo  уточнили, що українська компанія не має стосунку до повернення коштів клієнтам у РФ.

"Megogo припинила співробітництво з компанією, що надавала послуги під брендом "Megogo" в РФ. Процесами, щодо закриття бізнесу, в тому числі питаннями повернення чи не повернення коштів, займається компанія, до якої ми не маємо стосунку", – наголосили в українській компанії.

Як відомо, Megogo покинула російський ринок на початку березня, у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Наприкінці лютого онлайн-кінотеатр вирішив видалити усі фільми та серіали російського виробництва.

Автор: 

кіно (254) росія (14230) MEGOGO (4)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І навіщо цим рашистам щось повертати
показати весь коментар
04.11.2022 14:44 Відповісти
Український Megogo не повертає кошти передплатникам із росії

https://vctr.media/ua/chy-pravda-shho-megogo-pochav-povertaty-zamorozheni-koshty-peredplatnykam-iz-rosiyi-oficzijnyj-komentar-onlajn-kinoteatru-158430/?utm_source=telegram&utm_medium=news&utm_campaign=megogo https://vctr.media/ua/chy-pravda-shho-megogo-pochav-povertaty-zamorozheni-koshty-peredplatnykam-iz-rosiyi-oficzijnyj-komentar-onlajn-kinoteatru-158430/?utm_source=telegram&utm_medium=news&utm_campaign=megogo

показати весь коментар
04.11.2022 17:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 