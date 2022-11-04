Міноборони анонсувало нову військову допомогу від США

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував новий пакет військової допомоги від США.

Про це він сказав на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa, передає Укрінформ.

"Я думаю, що ми сьогодні почуємо, як Америка прокинеться проголошенням нового чергового пакету допомоги Україні зі США. Це буде за підписом президента США Байдена, і ми почуємо приємні новини. Я їх вже знаю, але почекаємо офіційних оголошень", – сказав міністр.

Як повідомлялося, у середині жовтня США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $725 млн. У Пентагоні додали, що за час роботи адміністрації Байдена США надали Україні безпекової допомоги на понад $18 млрд.