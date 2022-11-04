Рада уповноважила СБУ керувати об’єктами державної власності

Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про Службу безпеки України", надавши СБУ повноваження керувати об’єктами державної власності, переданими до її управління.

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №7243 в цілому підтримали 272 народних депутати, свідчить інформація на сайті парламенту.

Документ встановлює, що СБУ відповідно до своїх основних завдань уповноважена здійснювати управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління, у межах повноважень, визначених статтею 6 закону "Про управління об'єктами державної власності".

У пояснювальній записці така необхідність пояснюється тим, що наразі існує потреба СБУ у об’єктах нерухомого майна, з метою подальшої передачі цього майна на баланси територіальних управлінь СБУ. Наразі Кабінетом міністрів вже прийнято ряд рішень, відповідно до яких здійснюється передача об’єктів державної власності до сфери управління СБУ.