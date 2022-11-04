Українцям дозволили робити внески на майбутню пенсію з 16 років 🤣

Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює право для українців платити єдиний соціальний внесок для свого страхового стажу з 16 років, а також сплачувати внески на користь третіх осіб.

Про це повідомляє Інформаційне управління апарату Верховної Ради України, передає Укрінформ.

Як повідомляється, що 4 листопада 2022 року парламент ухвалив у цілому законопроєкт №7649 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні".

Документом, зокрема, передбачається, що право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування мають особи з 16-річного віку.

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Крім того, змінами передбачена можливість укладення такого договору на користь третьої особи (крім особи, інформації про яку немає в системі персоніфікованого обліку).

При цьому 70% внеску спрямовується на виплату визначеному пенсіонеру в обраний ним спосіб, передбачений законом для виплати пенсій, а 30% – до солідарної пенсійної системи.

Раніше заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявляв, що в 2023 році підвищення пенсій не планується.