Українцям дозволили робити внески на майбутню пенсію з 16 років
Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює право для українців платити єдиний соціальний внесок для свого страхового стажу з 16 років, а також сплачувати внески на користь третіх осіб.
Про це повідомляє Інформаційне управління апарату Верховної Ради України, передає Укрінформ.
Як повідомляється, що 4 листопада 2022 року парламент ухвалив у цілому законопроєкт №7649 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні".
Документом, зокрема, передбачається, що право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування мають особи з 16-річного віку.
Крім того, змінами передбачена можливість укладення такого договору на користь третьої особи (крім особи, інформації про яку немає в системі персоніфікованого обліку).
При цьому 70% внеску спрямовується на виплату визначеному пенсіонеру в обраний ним спосіб, передбачений законом для виплати пенсій, а 30% – до солідарної пенсійної системи.
Раніше заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявляв, що в 2023 році підвищення пенсій не планується.
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Колишнього заступника секретаря РНБО https://lb.ua/tag/5002_volodimir_sivkovich.html Володимира Сівковича https://lb.ua/tag/13897_derzhavne_byuro_rozsliduvan_dbr.html ДБР підозрює у https://lb.ua/tag/2702_derzhavna_zrada.html державній зраді. За даними слідства, він співпрацював з https://lb.ua/tag/958_fsb.html ФСБ РФ.
До злочинної діяльності співробітники ФСБ залучили також представників колишньої влади в Україні.
Вони у 2014 році втекли до Москви, зокрема Сівкович.
Окрім нього, з росіянами співпрацював ексочільник СБУ в Криму Олег Кулініч. Він залучив до незаконної справи інших громадян України.
Дерут по 5 видов налогов в каждом месте и им все мало. Сколько там пенсионных денег ушло на отставников в Крыму, кто предал Родину и перешел на сторону кацапов, а? Вот таким "вояками" мои бабки отдали? А депутаты во сколько лет выходят на пенсию?
Есть подоходный налог и есть еще НДС, есть налог на топливо - ну вот и хватит. А субсидировать ЖКХ в будущем не надо, пора переходить на европейский вариант отопления и водоснабжения, когда котел на дом и каждый за себя платит. Все сразу же утеплят свои дома, там и КПД сразу настолько выше, платить будет куда дешевле, чем субсидиями сосут из бюджета паразиты-олигархи из 90-ых. Никаких государственных предприятий и совковых систем не будет, резкое сокращение бессмысленных налогов и ответственность граждан самих за себя, включая на первом месте право на ношение огнестрельного оружия, нормального оружия, а не дорогих гладкостволов. А МЧСники, военнослужащие, шахтеры и другие тяжелые профессии, после которых в 45-50 лет уже реально устаешь от такого труда, должны зарабатывать в разы больше денег и сами инвестировать такие сверхзарплаты куда им угодно, получать проценты и жить в кайф на старости лет. Плюс нормальные условия труда, максимально технологично и защищено, никаких респираторов старых 1 штука на 1 год, а все по-нормальному.
А ви - не доживете до пенсії.
Ті ***** як побачать велику суму - у них зразу стається приступ клептоманії.
Карманчик у стрінгах вмістить більше ніж кубінський мішок.