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Новини
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Українцям дозволили робити внески на майбутню пенсію з 16 років

пенсія

Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює право для українців платити єдиний соціальний внесок для свого страхового стажу з 16 років, а також сплачувати внески на користь третіх осіб.

Про це повідомляє Інформаційне управління апарату Верховної Ради України, передає Укрінформ.

Як повідомляється, що 4 листопада 2022 року парламент ухвалив у цілому законопроєкт №7649 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні".

Документом, зокрема, передбачається, що право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування мають особи з 16-річного віку.

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Крім того, змінами передбачена можливість укладення такого договору на користь третьої особи (крім особи, інформації про яку немає в системі персоніфікованого обліку).

При цьому 70% внеску спрямовується на виплату визначеному пенсіонеру в обраний ним спосіб, передбачений законом для виплати пенсій, а 30% – до солідарної пенсійної системи.

Раніше заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявляв, що в 2023 році підвищення пенсій не планується.

Автор: 

пенсія (684) Міністерство соціальної політики (664)


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Топ коментарі
+11
Я краще буду гроші на старість відкладати десь там, куди липкі руки Гетьманцева не дотягнуться.
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04.11.2022 17:02
+10
40 лет официального стажа - пенсия 2399гр.!Вопросы есть?Верните мне мои налоги за 40 лет и заберите свою подачку!Только идиот поведётся на лотерею с государством!!!
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04.11.2022 17:09
+7
Идите ***** с пенсией. Дайте бумагу: "сам о себе позабочусь на старости лет, сам буду заботиться о своих родителях и мои дети сами будут заботиться обо мне". Уже пожили на пенсию в пару десятков баксов при Кучме, та и после него не сильно лучше.

Дерут по 5 видов налогов в каждом месте и им все мало. Сколько там пенсионных денег ушло на отставников в Крыму, кто предал Родину и перешел на сторону кацапов, а? Вот таким "вояками" мои бабки отдали? А депутаты во сколько лет выходят на пенсию?

Есть подоходный налог и есть еще НДС, есть налог на топливо - ну вот и хватит. А субсидировать ЖКХ в будущем не надо, пора переходить на европейский вариант отопления и водоснабжения, когда котел на дом и каждый за себя платит. Все сразу же утеплят свои дома, там и КПД сразу настолько выше, платить будет куда дешевле, чем субсидиями сосут из бюджета паразиты-олигархи из 90-ых. Никаких государственных предприятий и совковых систем не будет, резкое сокращение бессмысленных налогов и ответственность граждан самих за себя, включая на первом месте право на ношение огнестрельного оружия, нормального оружия, а не дорогих гладкостволов. А МЧСники, военнослужащие, шахтеры и другие тяжелые профессии, после которых в 45-50 лет уже реально устаешь от такого труда, должны зарабатывать в разы больше денег и сами инвестировать такие сверхзарплаты куда им угодно, получать проценты и жить в кайф на старости лет. Плюс нормальные условия труда, максимально технологично и защищено, никаких респираторов старых 1 штука на 1 год, а все по-нормальному.
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04.11.2022 17:25
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Повне лайно, розумна людина буде відкладати собі на пенсію купуючи акції, тощо.
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04.11.2022 16:40 Відповісти
"Дозволили"?! Тобто неповнолітні діти в черзі стояли шоб замість купити собі шось корисне типу смартфона або кросівок - віддати гроші Пенсійному фонду, який мінімум 30% витрачає на утримання себе, а ще невідомо скікі розкрадає на мертвих душах?!
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04.11.2022 23:15 Відповісти
Я краще буду гроші на старість відкладати десь там, куди липкі руки Гетьманцева не дотягнуться.
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04.11.2022 17:02 Відповісти
Головне не під ліжко а кудись вкладати
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04.11.2022 17:58 Відповісти
Гетманцев был помічником "регіонала" Сивковича

Колишнього заступника секретаря РНБО https://lb.ua/tag/5002_volodimir_sivkovich.html Володимира Сівковича https://lb.ua/tag/13897_derzhavne_byuro_rozsliduvan_dbr.html ДБР підозрює у https://lb.ua/tag/2702_derzhavna_zrada.html державній зраді. За даними слідства, він співпрацював з https://lb.ua/tag/958_fsb.html ФСБ РФ.

До злочинної діяльності співробітники ФСБ залучили також представників колишньої влади в Україні.

Вони у 2014 році втекли до Москви, зокрема Сівкович.

Окрім нього, з росіянами співпрацював ексочільник СБУ в Криму Олег Кулініч. Він залучив до незаконної справи інших громадян України.
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05.11.2022 01:42 Відповісти
40 лет официального стажа - пенсия 2399гр.!Вопросы есть?Верните мне мои налоги за 40 лет и заберите свою подачку!Только идиот поведётся на лотерею с государством!!!
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04.11.2022 17:09 Відповісти
Идите ***** с пенсией. Дайте бумагу: "сам о себе позабочусь на старости лет, сам буду заботиться о своих родителях и мои дети сами будут заботиться обо мне". Уже пожили на пенсию в пару десятков баксов при Кучме, та и после него не сильно лучше.

Дерут по 5 видов налогов в каждом месте и им все мало. Сколько там пенсионных денег ушло на отставников в Крыму, кто предал Родину и перешел на сторону кацапов, а? Вот таким "вояками" мои бабки отдали? А депутаты во сколько лет выходят на пенсию?

Есть подоходный налог и есть еще НДС, есть налог на топливо - ну вот и хватит. А субсидировать ЖКХ в будущем не надо, пора переходить на европейский вариант отопления и водоснабжения, когда котел на дом и каждый за себя платит. Все сразу же утеплят свои дома, там и КПД сразу настолько выше, платить будет куда дешевле, чем субсидиями сосут из бюджета паразиты-олигархи из 90-ых. Никаких государственных предприятий и совковых систем не будет, резкое сокращение бессмысленных налогов и ответственность граждан самих за себя, включая на первом месте право на ношение огнестрельного оружия, нормального оружия, а не дорогих гладкостволов. А МЧСники, военнослужащие, шахтеры и другие тяжелые профессии, после которых в 45-50 лет уже реально устаешь от такого труда, должны зарабатывать в разы больше денег и сами инвестировать такие сверхзарплаты куда им угодно, получать проценты и жить в кайф на старости лет. Плюс нормальные условия труда, максимально технологично и защищено, никаких респираторов старых 1 штука на 1 год, а все по-нормальному.
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04.11.2022 17:25 Відповісти
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04.11.2022 17:45 Відповісти
Українцям дозволили робити внески на майбутню пенсію з 16 років 🤣
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04.11.2022 17:57 Відповісти
Українцям дозволили робити внески на майбутню пенсію з 3 років(
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04.11.2022 18:01 Відповісти
Нова схема
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04.11.2022 19:56 Відповісти
У нас с женой был совместный бизнес и мы платили свои налоги с зарплаты с 1995 года. Она умерла не достигнув пенсионного возраста. И мне на ее похороны выделили 4000 грн. Всего! Мы за месяц больше платили! Зато у депутатов и судей у нас пенсии и зарплаты очень немаленькие! Не платите в этом государстве налоги-их тут просто присваивают те, кто у власти. Пока не посадят всю верхушку и не сделают прозрачную систему распределения, тут платить налоги нельзя!
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04.11.2022 20:39 Відповісти
Согласен с Вами на 100%.Заплаченные социальные налоги приравниваются к выброшенным деньгам!Государство не гарантирует никакой социальной защиты!
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04.11.2022 22:30 Відповісти
Логіка у "слуг" не дурна: "Робіть, діти, внески (буцімто на пенсію яку хрєн отримаєте через 60 років) бо наші діти потребують грошей вже сьогодні".
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04.11.2022 21:17 Відповісти
"Піраміда" в законі, чи узаконена "піраміда".
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04.11.2022 21:47 Відповісти
Дозволили? Чудово!
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04.11.2022 22:18 Відповісти
Звісно! Збирайте змолоду на пенсії ворам, їх внукам та правнукам.
А ви - не доживете до пенсії.
Ті ***** як побачать велику суму - у них зразу стається приступ клептоманії.
Карманчик у стрінгах вмістить більше ніж кубінський мішок.
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04.11.2022 22:53 Відповісти
Це 3,14здець. Типу без їхнього закону це було заборонено. Ідіоти. З 16 років законодавством дозволено працювати, а за згодою батьків навіть з 15ти, це само собою означає сплату внесків до пегсійного фонду і навіть зобов'язує. Що вони там курять? Чи нюхають?
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04.11.2022 23:07 Відповісти
Если учитывать что к тому времени как эти дети выйдут на пенсию их деньги украдут и архивы уничтожат .А квитанциями предложат подтереться . Частная собственность священна ?Для тех кто её украл и нагло присвоил -или для тех у кого её украли? Мы должны понять -наша страна получила войну -благодаря ворам правителям и гнилой идеологии .Там где у человека ничего нет -умирать за это ничего -большая глупость .
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05.11.2022 09:14 Відповісти

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