Влада Львова компенсуватиме половину вартості генераторів для багатоповерхівок

Міська влада Львова повертатиме 50% вартості генераторів потужністю від 3 кВт (але не більше 30 тис. грн), які купуватимуть для мешканців багатоповерхових будинків.

Про це мер міста Андрій Садовий повідомив у Facebook.

"Деякі ОСББ у Львові вже придбали генератори і використали їх в роботі, коли не було світла. Ми хочемо, аби до критичних ситуацій були готові всі. Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо. Прийняли окрему Програму відшкодування їх вартості", – написав міський голова.

Садовий уточнив, що розраховувати на відшкодування вартості генераторів зможуть ОСББ, управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК Львова.

"Повертаємо 50% коштів від ціни генератора, але не більше 30 тис. грн. Є вимоги до електрогенератора – його номінальна потужність має бути від 3 кВт. Ви купуєте генератор, подаєте документи через ЦНАП або сервіс електронних звернень, а районна адміністрація поверне частину коштів", – пояснив мер Львова.