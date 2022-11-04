Рада схвалила космічну програму України до 2025 року вартістю 40 мільярдів

Верховна Рада схвалила за основу проєкт Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки.

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №6129 у першому читанні підтримали 282 народних депутати, свідчить інформація на сайті парламенту.

Відповідно до паспорта і фінансово-економічного обґрунтування до проєкту Програми, підготовленого Мінстратегпромом, на її фінансування у період з 2021 року по 2025 рік планувалося спрямувати 40,78 мільярда гривень, зокрема з:

державного бюджету – 15,76 млрд грн (у тому числі: у 2021 році – 195 млн грн, у 2022 році – 4,78 млрд грн, у 2023 році – 6,59 млрд грн, у 2024 році – 3,72 млрд грн, у 2025 році – 473 млн грн);

інших джерел – 25,02 млрд грн (у тому числі: у 2021 році – 705,7 млн грн, у 2022 році – 5,71 млрд грн, у 2023 році – 7,52 млрд грн, у 2024 році – 5,86 млрд грн, у 2025 році – 5,22 млрд грн)

Читайте також: Запущений на доручення Зеленського український супутник досі не запрацював

Водночас Комітет Верховної Ради з економічного розвитку зауважує, що за відповідною бюджетною програмою "Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі" обсяг бюджетних призначень у державному бюджеті на 2021 рік було визначено у сумі 95 млн грн, а на 2022 рік – 195 млн грн. Відтак, запропонований у проєкті Програми обсяг видатків державного бюджету на 2021-2022 роки значно перевищує обсяг затверджених відповідних видатків.

Таким чином, планові видатки на 2022-2024 роки варто привести у відповідність до обсягів, визначених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, яка передбачала фінансування Державного космічного агентства на 2022 рік у обсязі 1,1 млрд грн, 2023 рік – 1,02 млрд грн та 2024 рік – 615,8 млн гривень.