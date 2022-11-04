До тепла підключена майже половина об’єктів по всій Україні, – Шмигаль

Вже 45,6% об’єктів по всій Україні підключені до тепла.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, відкриваючи засіданні Кабміну у п’ятницю, 4 листопада, повідомляє пресслужба уряду.

"Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки. Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У Києві наразі опалюється 78% будівель", – зазначив голова уряду.

Шмигаль також запевнив, що у підземних газосховищах достатньо ресурсу для проходження зими.

"Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон", – сказав прем’єр.

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Водночас він наголосив, що уряд готується до будь-яких сценаріїв проходження зими.

"Накопичуємо обладнання для генерації енергії у разі надзвичайних ситуацій. Вчора провели координаційну нараду зі структурами ООН та USAID. Говорили про підготовку до зими. Від донорів вже отримали 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом", – розповів Шмигаль.

Як повідомлялося, запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України станом на початок листопада зросли до 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належить близько 75%.