Нацбанк анулював усі ліцензії восьми фінансових компаній

Національний банк України анулював ліцензії 13 небанківським фінансовим установам та виключив з реєстрів 10 фінансових установ.

Відповідні рішння Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 листопада, повідомляє пресслужба НБУ.

Так, на підставі власних заяв анульовано усі наявні ліцензії:

ТОВ "Арес Капітал";

ТОВ "Інфінансˮ;

ТОВ "КФ.ЮАˮ;

ТОВ "Омега-Фінанс";

ТОВ "ФК "Аландˮ;

ТОВ "ФК "Альма";

ТОВ "ФК "Інтайм Фінанс";

ТОВ "ФК "Монті".

Крім того, на підставі отриманих заяв від перших сем з вказаних компаній ці небанківські установи виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Також АТ "Мотор Січ" виключено з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, у зв’язку з відсутністю чинної ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Крім того, окремі ліцензії на підставі отриманих заяв анульовано:

ТОВ "ФК "Прайм Фінанс" – ліцензію на надання гарантій;

ТОВ "Факторингова компанія "Фонд боргових зобов’язань" – ліцензію на надання гарантій;

ТОВ "ФК "Елаєнс" – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.

Читайте також: Нацбанк спростив порядок добровільного анулювання ліцензій для страховиків

Крім того, Національний банк відкликав (анулював) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг КС "Гаранта-Л.К." та КС "Партнер-Плюс" та виключив ці кредитні спілки з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв.

Обсяг активів КС "Гаранта-Л.К." станом на 1 жовтня становив 1,03 млн грн (0,067% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 105 тис. грн (0,012% від загального обсягу ринку кредитних спілок), у тому числі 105 тис. грн – зобов'язання, на які не нараховуються проценти.

Обсяг активів КС "Партнер-Плюс" станом на 1 жовтня становив 996,65 тис. грн (0,065 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 23,16 тис. грн (0,003 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

КС "Гаранта-Л.К." та КС "Партнер-Плюс" мали по одній ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.