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Кабмін спростив ухвалення місцевих бюджетів під час воєнного стану

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Кабінет міністрів України спростив організацію бюджетного процесу на місцевому рівні в період дії воєнного стану.

Зокрема, на засіданні уряду було прийнято постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2022 року №252", повідомляє Міністерство фінансів.

"Внесені зміни спрощують організацію бюджетного процесу на територіях, які після 24 лютого 2022 року є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, а також удосконалюють організацію роботи учасників бюджетного процесу на місцевому рівні в період дії воєнного стану", – пояснили у міністерстві.

Зокрема, зазначеною постановою передбачено доповнення щодо особливостей виконання місцевих бюджетів у період дії воєнного стану, відповідно до яких:

  • визначено спрощені умови виконання бюджетних повноважень військовими адміністраціями населених пунктів, обласними, районними та Київською міською військовою адміністраціями;
  • надано право начальникам військових адміністрацій населених пунктів у період дії воєнного стану на територіях, які після 24 лютого 2022 року є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, здійснювати повноваження місцевих фінансових органів, у разі неможливості їх функціонування;
  • врегульовано питання погодження проєктів рішень про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту.

Автор: 

воєнний стан (136) місцеві бюджети (252)


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