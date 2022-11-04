Кабмін спростив ухвалення місцевих бюджетів під час воєнного стану
Кабінет міністрів України спростив організацію бюджетного процесу на місцевому рівні в період дії воєнного стану.
Зокрема, на засіданні уряду було прийнято постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2022 року №252", повідомляє Міністерство фінансів.
"Внесені зміни спрощують організацію бюджетного процесу на територіях, які після 24 лютого 2022 року є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, а також удосконалюють організацію роботи учасників бюджетного процесу на місцевому рівні в період дії воєнного стану", – пояснили у міністерстві.
Зокрема, зазначеною постановою передбачено доповнення щодо особливостей виконання місцевих бюджетів у період дії воєнного стану, відповідно до яких:
- визначено спрощені умови виконання бюджетних повноважень військовими адміністраціями населених пунктів, обласними, районними та Київською міською військовою адміністраціями;
- надано право начальникам військових адміністрацій населених пунктів у період дії воєнного стану на територіях, які після 24 лютого 2022 року є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, здійснювати повноваження місцевих фінансових органів, у разі неможливості їх функціонування;
- врегульовано питання погодження проєктів рішень про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту.
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