Кабмін схвалив угоду з Австрією на 600 мільйонів євро
Уряд схвалив проєкт закону "Про ратифікацію рамкової угоди між урядом України та урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво у розвитку проєктів".
Таке рішення було прийняте на засіданні Кабміну 4 листопада.
Як зазначили в уряді, мова йде про суми на понад 600 млн євро. Зокрема, передбачається:
- будівництво (реконструкція) та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві (загальна вартість проекту: 200 млн євро);
- будівництво та оснащення сучасної університетської клініки у Києві (загальна вартість проекту: 350 млн євро);
- створення Національного реабілітаційного центру у Львові (загальна вартість проекту: 75 млн євро).
Зазначається, що перелік проєктів не є вичерпним та відкритий для періодичного додавання інших пріоритетних для України проєктів.
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