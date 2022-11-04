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Кабмін схвалив угоду з Австрією на 600 мільйонів євро

кабмин

Уряд схвалив проєкт закону "Про ратифікацію рамкової угоди між урядом України та урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво у розвитку проєктів".

Таке рішення було прийняте на засіданні Кабміну 4 листопада.

Як зазначили в уряді, мова йде про суми на понад 600 млн євро. Зокрема, передбачається:

  • будівництво (реконструкція) та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві (загальна вартість проекту: 200 млн євро);
  • будівництво та оснащення сучасної університетської клініки у Києві (загальна вартість проекту: 350 млн євро);
  • створення Національного реабілітаційного центру у Львові (загальна вартість проекту: 75 млн євро).

Зазначається, що перелік проєктів не є вичерпним та відкритий для періодичного додавання інших пріоритетних для України проєктів.

Автор: 

Австрія (321) інвестиції (1530)


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