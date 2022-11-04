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Новини
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У "Дії" будуть відображатися дипломи та шкільні атестати

дія

Дипломи про вищу освіту та шкільні атестати будуть відображатися в "Дії".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Завдяки документам про освіту в "Дії" дипломи та шкільні атестати завжди будуть у смартфоні. Відображатимуться вони в українців, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, а дані про їхню освіту містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти", – сказано в повідомленні.

Зокрема, в "Дії" будуть доступні такі документи:

  • про базову середню освіту;
  • про повну загальну середню освіту;
  • про професійну (професійно-технічну) освіту;
  • про фахову передвищу освіту;
  • про вищу освіту (науковий ступінь).
  • документи про освіту, необхідні при вступі до закладів вищої освіти чи для отримання професійної (професійно-технічної освіти), при працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості.

Автор: 

документ (151) освіта (224) Дія (625)


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Топ коментарі
+6
чим би мінцифри не бавилось аби витрачати кошти!
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04.11.2022 18:59
+6
Вони в Діі не з'являться..бо їх нема в електроних реестрах...а от хто втратив в наслідок війни.це допоможе іх відновит
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04.11.2022 19:55
+3
Знову эйджизм)
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04.11.2022 18:39
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Знову эйджизм)
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04.11.2022 18:39 Відповісти
чим би мінцифри не бавилось аби витрачати кошти!
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04.11.2022 18:59 Відповісти
це на часі???
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04.11.2022 20:47 Відповісти
Лучше бы сделали как добавить пенсионное удостоверение на несовершеннолетнего ребенка инвалида.
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04.11.2022 19:02 Відповісти
Цікаво, а якщо атестат ще паперовий - невже дані про нього теж хтось в ел. Базу вводить? Моєму майже 30 років вже
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04.11.2022 19:07 Відповісти
А до електронного диплома в Дії ще паперовий ендорсмент в кишені.
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04.11.2022 19:17 Відповісти
Только никто не сможет теперь подтвердить, сколько липовых дипломов выдано за годы незаежности. А это не десять, не сто… Это тысячи купленных корочек. И от того, что они все появятся в Дие, они так и не станут настоящими.
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04.11.2022 19:40 Відповісти
Вони в Діі не з'являться..бо їх нема в електроних реестрах...а от хто втратив в наслідок війни.це допоможе іх відновит
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04.11.2022 19:55 Відповісти
ага... як і з липовими вакцинаціями... Дія не панацея, Дія це коли п'ять кроків уперед, а потім три назад, бо забігли поперед чорта...
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04.11.2022 20:48 Відповісти
О це те чого я хотів.
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04.11.2022 23:47 Відповісти
Після того як все про вас буде в Дії, за вас будуть голосувати на виборах.
От для чого це все робиться
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05.11.2022 01:48 Відповісти
Не пишіть маразм. Те що ви написали може подумати лише дуже далека від українських реалій людина.

Не вже ви забули вибори 2019 року? Населення проголосує так як скаже зомбоящик, а тому підробляти вибори не те що безглуздо, а не безпечно. Бо якщо населення буде не задоволене результатами голосування, то воно зробить майдан.
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05.11.2022 17:00 Відповісти
...но другие страны мало вооружений дают !
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05.11.2022 08:59 Відповісти
Чому я не можу увійти в ДІЯ , навіть не можу "авторизуватися " з смартфона , пише "сталася помилка " ?
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05.11.2022 10:01 Відповісти
Тому що Дія це фігня повна, розпил бабла. )
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05.11.2022 11:02 Відповісти
Це треба питатись у них в фб, а не тут.
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05.11.2022 17:01 Відповісти
Таке враження,що хлопчикі граються в пісочниці. Ця " смарфонізація" принижує і обмежує багатьох пенсіонерів, але і багатьох задовольняє 95 квартал--бо можна посміяться. Тільки історія доказує,що цей сміх доводить до великого горя.
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05.11.2022 20:28 Відповісти

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