У "Дії" будуть відображатися дипломи та шкільні атестати

Дипломи про вищу освіту та шкільні атестати будуть відображатися в "Дії".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Завдяки документам про освіту в "Дії" дипломи та шкільні атестати завжди будуть у смартфоні. Відображатимуться вони в українців, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, а дані про їхню освіту містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти", – сказано в повідомленні.

Зокрема, в "Дії" будуть доступні такі документи: