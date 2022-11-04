У "Дії" будуть відображатися дипломи та шкільні атестати
Дипломи про вищу освіту та шкільні атестати будуть відображатися в "Дії".
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
"Завдяки документам про освіту в "Дії" дипломи та шкільні атестати завжди будуть у смартфоні. Відображатимуться вони в українців, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, а дані про їхню освіту містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти", – сказано в повідомленні.
Зокрема, в "Дії" будуть доступні такі документи:
- про базову середню освіту;
- про повну загальну середню освіту;
- про професійну (професійно-технічну) освіту;
- про фахову передвищу освіту;
- про вищу освіту (науковий ступінь).
- документи про освіту, необхідні при вступі до закладів вищої освіти чи для отримання професійної (професійно-технічної освіти), при працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості.
Топ коментарі
+6 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар04.11.2022 18:59
+6 Serge Coalminer #405169
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+3 Sergey Sheshenya
показати весь коментар04.11.2022 18:39
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От для чого це все робиться
Не вже ви забули вибори 2019 року? Населення проголосує так як скаже зомбоящик, а тому підробляти вибори не те що безглуздо, а не безпечно. Бо якщо населення буде не задоволене результатами голосування, то воно зробить майдан.