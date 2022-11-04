Найбільший ГЗК Ахметова відновлює виробництво після чотирьох місяців простою

Південний гірничо-збагачувальний комбінат (Кривий Ріг) відновлює виробництво із 7 листопада.

Як повідомляється на сайті підприємства, оперативний бізнес-план на поточний місяць складатиме 173 тис. тонн залізорудного концентрату.

Товарну продукцію направлять до металургійних підприємств "Каметсталь" та "Запоріжсталь", підконтрольних холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

"Запланований об’єм виробництва розподілений між двома рудозбагачувальними фабриками комбінату. Обидва структурних підрозділу працюватимуть у цілодобовому режимі. Загалом почнуть працювати 4 технологічні секції. Виробничий процес також розпочинається в кар’єрі Південного ГЗК. Гірники видобудуть та направлять на переробку 398 тис. тонн залізної руди. Транспортування сировини виконуватимуть залізничним транспортом", – зазначається у повідомленні.

Зі зниженим навантаженням виробництво починаєтеся також в управлінні залізничного транспорту, дробильно-транспортному комплексі, цеху шламових систем. Персонал підрозділів виходить із простою частково, в залежності від необхідності. Також працюватимуть допоміжні цеха підприємства.

Водночас на підприємстві зазначають, що план виробництва листопада 2022 року складає 13,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Серед причин: унеможливлення відвантаження товарної продукції морем з портів Одеси та дефіцит електроенергії, що виник з початку жовтня.

Як повідомлялося, раніше генеральний директор "Метінвеста" Юрій Риженков заявив, що група відновила роботу частини підприємств, про зупинку яких повідомлялося у липні. Водночас "Метінвест", за словами Риженкова, домовляється з Міністерством економіки та Офісом президента про зменшення податків, зокрема, про зниження ренти на руду.

Нагадаємо, у червні "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського оголосив про зупинку видобутку руди з липня на "Інгулецькому ГЗК", "Південному ГЗК" та "Північному ГЗК", а також про скорочення роботи "Каметсталі" в Кам’янському до однієї домни. Таким чином, з гірничо-збагачувальних комбінатів "Метінвеста" в Україні продовжував роботу зі зменшеною потужністю лише Центральний ГЗК.

Нагадаємо, Верховна Рада 30 листопада минулого року прийняла так званий "ресурсний" закон. Серед іншого, документом встановлюється плаваюча ставку ренти на залізну руду: вона становитиме 3,5%, якщо світова ціна на руду становитиме менше $100 а тонну, 5% – за ціни понад $100 та 10% – понад $200 за тонну.

У травні минулого року президент Володимир Зеленський назвав необхідним підвищення ренти на видобуток руди через різке зростання світових цін, що дозволяло власникам рудних компаній отримувати надприбутки. Проте ухвалення відповідного законопроєкту №5600, розгляд якого очікувалося у липні, затягнувся.

При цьому восени минулого року на фоні зростання світових цін на залізну руду Інгулецький, Північний та Центральний гірничо-збагачувальні комбінати, що входять до складу холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського, направили на виплату дивідендів близько 55 мільярдів гривень.