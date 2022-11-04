Кабмін змінив голову Держаудитслужби

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 3 листопада, звільнив голову Державної аудиторської служби Геннадія Пліса, призначивши на цю посаду Аллу Басалаєву.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Анна Басалаєва у 2018-2019 роках була членом Центральної виборчої комісії від партії "Відродження", до цього із 2012 року працювала суддею Дарницького районного суду Києва, у 2005-2012 роках була юристом ЦВК, у 2002-2005 роках працювала податковим інспектором.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Кабінет міністрів призначив Геннадія Пліса головою Держаудитслужби строком на п'ять років. До цього Пліс очолював Держаудитслужбу з квітня 2020 року, його було призначено на посаду за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину.

Раніше він з вересня 2019 року працював заступником міністра фінансів, у 2017-2019 роках був директором Департаменту з питань регіональної політики Секретаріату уряду, заступником державного секретаря Кабміну.