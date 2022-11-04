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Новини
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Кабмін змінив голову Держаудитслужби

алла,басалаєва

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 3 листопада, звільнив голову Державної аудиторської служби Геннадія Пліса, призначивши на цю посаду Аллу Басалаєву.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Анна Басалаєва у 2018-2019 роках була членом Центральної виборчої комісії від партії "Відродження", до цього із 2012 року працювала суддею Дарницького районного суду Києва, у 2005-2012 роках була юристом ЦВК, у 2002-2005 роках працювала податковим інспектором.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Кабінет міністрів призначив Геннадія Пліса головою Держаудитслужби строком на п'ять років. До цього Пліс очолював Держаудитслужбу з квітня 2020 року, його було призначено на посаду за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину.

Раніше він з вересня 2019 року працював заступником міністра фінансів, у 2017-2019 роках був директором Департаменту з питань регіональної політики Секретаріату уряду, заступником державного секретаря Кабміну.

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Кабмін (7757) призначення (1143) звільнення (1004) Держаудитслужба (93)


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Ну что-же, Беня с помощью своего буратины и переметнувшихся продолжает захватывать все ключевые должности в стране. Кому война и сбор по копейкам для ЗСУ, а кому пруха и гешефт.

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04.11.2022 23:16 Відповісти
чьто прікажут галавє басалаєвой, то галава і ісполніт.
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05.11.2022 13:31 Відповісти
овца чиновничья
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05.11.2022 17:23 Відповісти
а українські прізвища у владних кабінетах, не в моді
від слова, зовсім
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06.11.2022 11:30 Відповісти
Сам пью сам гуляю, сам краду сам себе перевіряю.
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06.11.2022 17:19 Відповісти

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