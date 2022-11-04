Нацбанк майже вдвічі збільшив продаж валюти на міжбанку

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень з 31 жовтня по 4 листопада зріс удвічі – до $393,9 млн, порівняно із $214,1 млн тижнем раніше.

За даними НБУ, минулого тижня регулятор купив на міжбанку $16,3 млн, а продав – $410,2 млн, повідомляє Finbalance.

Як повідомлялося, із 24 по 28 жовтня Нацбанк придбав $13,5 млн, тоді як продав $227,6 млн.

Із 17 по 21 жовтня Нацбанк купив $7,2 млн, а продав – $576,4 млн.

Із 10 по 14 жовтня НБУ купив $8,3 млн, а продав – $613,2 млн.

Із 3 по 7 жовтня Нацбанк купив $7,2 млн, а продав – $615,7 млн.

Загалом у жовтні Національний банк купив $48 млн дол, а продав – $2,08 млрд.

Загалом за 10 місяців цього року НБУ придбав на ринку (у доларовому еквіваленті) $3,3 млрд, а продав – $23,52 млрд, внаслідок чого чисті інтервенції становили $20,22 млрд.