На мікрогранти за програмою "єРобота" виділено ще 33 мільйони
Кабінет міністрів України виділив 33,3 млн грн на фінансування програми мікрогрантів "Власна справа" за програмою "єРобота".
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
Відповідне рішення ухвалено Кабміном на засіданні 4 листопада.
Як повідомляється, завдяки виділеним коштам мікрогранти на започаткування чи розширення бізнесу отримають близько 150 осіб.
Станом на 4 листопада отримано 14,6 тис. заявок на гранти за чотирма грантовими програмами проекту "єРобота". Ухвалено 2 131 позитивне рішення на загальну суму 1,8 млрд грн. Зокрема:
- 1 911 позитивних рішень за програмою "Власна справа";
- 167 позитивних рішень за програмою "Переробка";
- 53 позитивних рішення за програмами "Сад/Теплиця".
Нагадаємо, проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.
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