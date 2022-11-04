На мікрогранти за програмою "єРобота" виділено ще 33 мільйони

Кабінет міністрів України виділив 33,3 млн грн на фінансування програми мікрогрантів "Власна справа" за програмою "єРобота".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Відповідне рішення ухвалено Кабміном на засіданні 4 листопада.

Як повідомляється, завдяки виділеним коштам мікрогранти на започаткування чи розширення бізнесу отримають близько 150 осіб.

Станом на 4 листопада отримано 14,6 тис. заявок на гранти за чотирма грантовими програмами проекту "єРобота". Ухвалено 2 131 позитивне рішення на загальну суму 1,8 млрд грн. Зокрема:

1 911 позитивних рішень за програмою "Власна справа";

167 позитивних рішень за програмою "Переробка";

53 позитивних рішення за програмами "Сад/Теплиця".

Нагадаємо, проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.