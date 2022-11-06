У Фінляндії планують побудувати водневу електростанцію за 450 мільйонів євро

Компанія CPC Finland Oy оголосила про плани будівництва великої водневої електростанції на 200 МВт у районі міста Крістійнанкаупунки на березі Ботнічної затоки на заході Фінляндії.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає enkorr.

CPC Finland спільно з німецькою Prime Capital уже будує в цьому районі вітряні електростанції загальною потужністю 600 МВт.

"Вітроенергетична компанія CPC Finland Oy створила спільне підприємство з Prime Green Energy Infrastructure Fund для розробки, будівництва й експлуатації установки з виробництва зеленого водню/е-метану потужністю до 200 МВт у Крістійнанкаупунки (Фінляндія)", – сказано в повідомленні.

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За оцінками фахівців, обсяг інвестицій становить 450 млн євро, процес отримання дозволів уже розпочався і, як очікується, триватиме півтора-два роки.

Тому очікується, що будівництво станції розпочнеться 2024 року, а його завершиться приблизно ще за рік, уточнює компанія.