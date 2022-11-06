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Українські консули за кордоном видаватимуть дублікати свідоцтв про народження

дети,младенец

Консули дипломатичних установ України за кордоном зможуть видавати дублікати свідоцтв про народження.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляється, було ухвалено ініціювати зміни до Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, зокрема в частині, що стосується обмежень надання дублікатів актів цивільного стану.

Так, передбачається надати можливість консулам дипустанов України за кордоном надавати дублікати свідоцтв про народження громадянам України.

Крім того, прийнято рішення опрацювати можливість розширити на період воєнного стану коло осіб-родичів дитини, які зможуть отримати дублікат свідоцтва про народження в Україні.

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