"Укренерго" попередило про погодинні графіки відключень у Києві та семи областях

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у Києві та семи областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні, 5 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання в форматі ГПВ для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів обмежуватимуть щодня, але за певним розкладом, складеним обленерго для кожної області.

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово, наголосили в "Укренерго".