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Новини
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"Укренерго" попередило про погодинні графіки відключень у Києві та семи областях

свет

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у Києві та семи областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні, 5 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання в форматі ГПВ для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів обмежуватимуть щодня, але за певним розкладом, складеним обленерго для кожної області.

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово, наголосили в "Укренерго".

Автор: 

електроенергія (4249) Укренерго (2000)


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От почитайте повідомлення https://t.me/Ukrenergo/1637 і спробуйте знайти в ньому Донецьку область. А в Донецькій області с 6-00 05.11.22 графіки погодинних відключень введені. Оскільки Донецька область це зона бойових дій, то брехня зеленої влади схожа на диверсію проти ЗСУ, оскільки в Донецькій області розташовані військові частини, військові госпіталя, та просто військовим на ротації пральня. їжа та горяча вода потрібні.. а газу в Донецькій області нема...
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05.11.2022 12:42 Відповісти

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