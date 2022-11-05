Рада дозволила добровільну відмову від "2% спрощенки"

Верховна Рада ухвалила закон 8045 про податкові зміни, який зокрема передбачає добровільну відмову бізнесу від спрощеної системи оподаткування зі сплатою податку у 2% від обороту.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"У ході підготовки до другого читання у тому числі вдалося прийняти нашу правку №39 щодо добровільної відмови від "2% спрощенки". Проблема була у тому, що в діючому законодавстві не було передбачено, як до закінчення військового та надзвичайного стану бізнес може добровільно повернутися до попередньої системи оподаткування. Що заблокувало багатьом, хто вирішив платити по "2% спрощенки" можливість добровільно більше заплатити до бюджету. Особливо ця проблема стала актуальною для малих агрофірм", – пояснив він.

За словами нардепа, закон вже віддали на підпис президенту. Очікується, що Володимир Зеленський незабаром його підпише.

Як повідомлялося, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширювався на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес, але обмеження для грального бізнесу також прибрали.

У Державній податковій службі повідомляли, що на таку систему виявили бажання перейти, зокрема такі відомі бренди та бізнес-групи, торгові мережі, як ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Луї Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка" , ТОВ "Нова Лінія 1" та інші.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

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