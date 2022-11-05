В Україні відключилися 1300 терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням, – CNN

В Україні з 24 жовтня почалися збої у роботі терміналів супутникового зв’язку Starlink компанії Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела, обізнаних із ситуацією.

Зокрема, йдеться про 1300 пристроїв, придбаних в березні у британської компанії, і які були важливим джерелом зв'язку для української армії.



У вересні SpaceX надіслала листа до Пентагону з проханням забрати на себе фінансування роботи Starlink в Україні, оскільки більше не має можливості оплачувати їх роботу самостійно. Після того Маск підтвердив, що компанія дійсно хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для України. Утім, згодом він передумав та заявив, що SpaceX все ж продовжить її фінансувати.

Водночас попри те, що Маск заявив про відкликання запиту до Пентагону, переговори щодо фінансування відомством роботи терміналів тривають, пише CNN. "Переговори дуже активно ведуться. Кожен в нашій будівлі знає, що ми збираємося платити їм", – сказав високопоставлений чиновник Пентагону в коментарі телеканалу.



Нещодавній збій у роботі терміналів почався 24 жовтня. За словами співрозмовника видання, через брак фінансування. Відключення торкнулося партії з 1300 терміналів, які Україна придбала у британської компанії в березні і які використовувалися для операцій, пов'язаних з веденням бойових дій.

SpaceX стягувала з українських військових $2500 на місяць за підключення кожного з цих терміналів, що збільшило загальну вартість до вересня майже до $20 млн. Зрештою, можливість сплачувати за послуги закінчилася.

Перед тим, як термінали повністю відключилися, на початку жовтня Міністерство оборони України звернулося до своїх британських колег з проханням отримати місячний рахунок у розмірі $3,25 млн. Водночас, за словами британського чиновника, після обговорень між міністерствами "було вирішено, що існують більш пріоритетні військові можливості".

"Ми підтримуємо низку терміналів, які мають пряму тактичну користь для українських військових у відбитті вторгнення Росії. Ми розглядаємо і визначаємо пріоритетність усіх нових запитів з точки зору впливу, який внесок може мати на підтримку України в захисті свого народу від жахливого вторгнення Путіна", – сказав чиновник для CNN.

Високопоставлений український чиновник підтвердив відключення терміналів, назвавши апарати Starlink "дуже важливими" для боротьби України з Росією.

За даними SpaceX в Україні знаходиться майже 20 тисяч терміналів Starlink, більшість з них були повністю або частково придбані за рахунок зовнішнього фінансування, зокрема від урядів США, Польщі та Британії.

Зазначається, що наразі SpaceX контролює, де можуть використовуватися українські термінали Starlink. Раніше українські військові повідомляли про перебої в роботі терміналів від час наступу та деокупації українських територій.