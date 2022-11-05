Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень: що змінилося

Національний банк уточнив певні інструменти валютного регулювання, врахувавши запити громадян, бізнесу, волонтерів та державних органів. Відповідні зміни починають діяти з 5 листопада.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема НБУ доповнив тепловізорами та низкою інших приладів перелік товарів оборонного призначення, для придбання яких волонтери-фізичні особи мають змогу розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень, а фізичні особи можуть купувати валюту та переказувати її за кордон (не більше 400 тис. грн на місяць).

До відповідного переліку також входять: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Також внесені зміни щодо діяльності українських експортерів. Зокрема, Нацбанк створив умови, щоб українські експортери могли брати участь у тендерах щодо поставки товарів нерезидентам.

"Із 5 листопада банки фактично отримали можливість надавати тендерні гарантії на ці операції. Відповідні зміни поліпшать умови ведення бізнесу для українських виробників, адже тендерні гарантії застосовуються для виходу на нові ринки та пошуку нових експортних можливостей", – пояснили в пресслужбі.

Крім того, Нацбанк ухвалив зміни щодо використання іноземної валюти благодійними фондами.

Зазначається, що банки не враховуватимуть наявні залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів та не вимагатимуть продажу та/або використання наявної валюти під час задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для оплати імпортних контрактів.

Відповідне рішення ухвалювалося з огляду на те, що іноземна валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням.

Наголошується, що відповідні зміни не матимуть значного впливу на міжнародні резерви та ухвалювалися, зважаючи на вагоме значення благодійних фондів, зокрема в умовах воєнного стану.