Нацбанк припиняє проведення операцій із бланкового рефінансування банків

Національний банк з 5 листопада припиняє проведення операцій із бланкового рефінансування банків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що на сьогодні банківська система має рекордний рівень ліквідності та залишається стійкою, попри повномасштабну війну.

Зокрема, у порівнянні з початком березня, коли загальний обсяг отриманих банками кредитів рефінансування в окремі дні перевищував 160 млрд грн, заборгованість платоспроможних банків за такими кредитами скоротилася майже втричі й на 4 листопада становила 54,4 млрд грн.

"Ураховуючи це, а також дострокове погашення кредитів рефінансування та успішне проходження банківським сектором випробування повномасштабною війною, бланкове рефінансування, що дало змогу на початку війни втримати стабільність фінансової системи, на сьогодні втратило свою актуальність", – пояснили в НБУ.

Водночас наголошується, що банкам і надалі будуть доступні класичні кредити рефінансування під забезпечення.