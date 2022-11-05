Запорізьку АЕС знову підключили до української енергосистеми, – МАГАТЕ

Спеціалісти завершили ремонтні роботи та відновили зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції після того як воно було припинено через обстріли росіян.

Про це повідомив очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.



"Обидві зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС, лінія 750 кВ і резервна лінія 330 кВ, що використовуються для подачі електроенергії з мережі, були відремонтовані, і в п'ятницю вдень почалося повторне підключення.

Близько 22:00 електропостачання 750 кВ було відновлено на всіх шести блоках ЗАЕС", –зазначив він.

За його словами, вісім аварійних дизель-генераторів, які забезпечували електропостачання станції, відключено та переведено в режим очікування.



Як повідомлялося, у середу, 2 листопада, внаслідок російських обстрілів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла у режим повного знеструмлення.