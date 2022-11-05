Запорізьку АЕС знову підключили до української енергосистеми, – МАГАТЕ
Спеціалісти завершили ремонтні роботи та відновили зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції після того як воно було припинено через обстріли росіян.
Про це повідомив очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
"Обидві зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС, лінія 750 кВ і резервна лінія 330 кВ, що використовуються для подачі електроенергії з мережі, були відремонтовані, і в п'ятницю вдень почалося повторне підключення.
Близько 22:00 електропостачання 750 кВ було відновлено на всіх шести блоках ЗАЕС", –зазначив він.
За його словами, вісім аварійних дизель-генераторів, які забезпечували електропостачання станції, відключено та переведено в режим очікування.
Як повідомлялося, у середу, 2 листопада, внаслідок російських обстрілів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла у режим повного знеструмлення.
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