В Україні від війни постраждали вже 20% заповідників, – WWF

В Україні від війни постраждало 20% природоохоронних територій та 3 млн га лісів. Окупованими залишаються 8 заповідників та 10 національних природних парків.

Про це йдеться в повідомленні WWF-Україна.

Як повідомляється, в зоні ризику опинилися 2,9 млн га Смарагдової мережі. Ці території є значною частиною природоохоронної мережі Європи, яка охороняється у межах законодавства ЄС та Ради Європи.

Під загрозою знищення перебуває 16 Рамсарських об’єктів площею майже 600 тис. га. Вони мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю.

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Водно-болотне угіддя "Архіпелаг Великі і Малі Кучугури" площею 7,74 тис. га нині деокуповане, втім, через близьке розташування до лінії фронту перебуває під загрозою знищення.

Ці цифри можуть зростати, адже на частині територій досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування.