Єврокомісія цього тижня представить програму підтримки України на 18 мільярдів євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня запропонує Європейському союзу фінансовий пакет допомоги Україні на 2023 рік на загальну суму до 18 млрд євро.

Як повідомляє пресслужба Єврокомісії, вона повідомила про це під час розмови з президентом Володимиром Зеленським під час телефонної розмови 6 листопада.

Зокрема, програма передбачатиме фінансування українського бюджету у розмірі 1,5 млрд євро щомісяця.

"Обидва лідери визнали важливість забезпечення прогнозованого та регулярного фінансування основних функцій держави", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтримка надаватиметься у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат, яка також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.

Під час вечірнього відеозвернення Зеленський назвав розмову з президенткою Єврокомісії "дуже продуктивною".

За його словами, деталі програми макрофінансової підтримки для України будуть представлені "на тижні, що починається".

Крім того, під час розмови йшлося про допомогу у відновленні української енергетичної інфраструктури, а також про "посилення тиску на іранський режим".

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський закликав країни ЄС створити фінансовий "Рамштайн" для допомоги Україні у реконструкції та відновленні економіки. За його словами, Україні потрібно $17 млрд допомоги на фінансування швидкого плану відновлення, а також $38 млрд для покриття дефіциту держбюджету у наступному році.