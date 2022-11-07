Мінекономіки пропонує передати активи російського олігарха Євтушенкова до Фонду держмайна, – StateWatch

Міністерство економіки звернулося до уряду з пропозицією визначити Фонд державного майна для управління конфіскованими активами російського олігарха Володимира Євтушенкова.

Про це йдеться у листі міністерства на Кабмін, який має у розпорядженні група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch).

Зазначається, що йдеться про 17 позицій об’єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах ТОВ "Смарт Діджитал Солюшнс", ТОВ "ІТМ-Україна", АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування", ТОВ "ЗТЗ-Сервіс" та ТОВ "Електрозавод-Віт".

"Пропонуємо підтримати та доручити Мінекономіки разом з Мін’юстом, Мінфіном та Фондом державного майна підготувати відповідний проект акта Уряду", – зазначили у листі.

Нагадаємо, у вересні Вищий антикорупційний суд вперше конфіскував статки російського олігарха Володимира Євтушенкова, який є бенефіціаром компанії АФК "Система". Остання володіє концерном "РТІ Системи", що входить до найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв'язку, радіотехнічне обладнання.

Рішення РНБО щодо блокування активів Євтушенкова було введено у дію указом президента від 24 травня цього року.