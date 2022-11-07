Соцпрацівникам запровадять доплату до заробітної плати, – Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики разом з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) впровадять додаткові виплати працівникам соціальної сфери.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Укрінформ.

"Ми розуміємо, що сьогодні заробітна плата соціальних фахівців в Україні, особливо у тих, хто здійснює безпосередній догляд за людьми, не дуже високооплачувана. Тому міністерство разом з ЮНІСЕФ запровадить доплату всім працівникам соціальної сфери до їхньої заробітної плати. Ми хочемо зробити їхню працю більш престижною і збільшити в усіх напрямках кількість працівників, яких насправді не вистачає", – наголосила вона.

Міністерка також повідомила, що наразі в соціальній сфері задіяно близько 250 тис. працівників по всій Україні. Їм доводиться вирішувати багато професійних задач, щоб громадяни могли вчасно отримувати свої соціальні виплати, пенсії та натуральну допомогу.

"Ми маємо справжній соціальний фронт, який працює в усіх куточках країни. На соціальних працівників сьогодні суттєво збільшилося навантаження, особливо психологічне та моральне. Траплялися випадки, коли соціальні працівники в окупованих населених пунктах забирали до себе додому людей з геріатричних пансіонатів, щоб продовжувати за ними доглядати. Це приклади героїзму, які я не можу не відзначити", – підкреслила Жолнович.

Як повідомлялося, ЮНІСЕФ закупив для спеціалістів українських служб у справах дітей 5 тис. планшетів.