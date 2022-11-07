Росіяни можуть не дочекатися замовлених у Китаї новорічних подарунків

Мешканці РФ ризикують не отримати вчасно новорічні подарунки, замовлені в китайських інтернет-магазинах. Терміни доставки із Китаю зросли на 30%.

Про це "Ведомостям" повідомив представник транспортно-логістичної компанії Novelco і джерела в п'яти інших компаніях, передає російський Forbes.



"Затримки вантажів із КНР, що поставляються до Росії залізницею та морем, цього року настільки великі, що оформити покупку потрібно найближчого тижня. Інакше вантаж не встигнуть доставити до Нового року", – заявили в Novelco.



За оцінкою компанії, терміни доставки товарів із Китаю щодо минулого року зросли на 20-30%. Основною причиною затримок стало завантаження портових терміналів та низька швидкість вивезення контейнерів через брак залізничних платформ. Кораблі стоять на рейдах у портах Далекого Сходу по 30 днів.



Крім того, низка залізничних станцій на півночі Китаю "скасовує відправки у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації", зазначив керівник напряму мультимодальних перевезень FM Logistic у Росії Дмитро Суховерша.

У "Російських залізницях" (РЖД) пояснили, що в жовтні навантаження імпортних вантажів у контейнерах з портів Далекого Сходу виявилося "на 20% вищим, ніж за аналогічний період минулого року", через що виник дисбаланс із прибуттям туди платформ з експортними контейнерами. До кінця року "дисбаланс між імпортом та експортом наростатиме", очікують у РЖД.



Збільшення термінів очікування відправки вантажів залізницею пов'язане і з тим, що зараз "пріоритет віддається відвантаженню вугілля та лісу", заявила керівниця відділу закупівель Stalogistic Олександра Іванова. За її прогнозом, у другій половині листопада очікується "гострий дефіцит місць" на поїздах, що прямують з ключових станцій Китаю, ситуація стабілізується не раніше початку лютого.



Як уточнили в Novelco, ситуацію у поточному році посилив помітний перерозподіл закупівель у бік Китаю та інших країн Південно-Східної Азії. Найшвидшу доставку з Китаю (3-4 дні) сьогодні можуть забезпечити лише прямі вантажні авіарейси, але "поки немає дозволу російської сторони на перевезення вантажів з Пекіна до Москви авіатранспортом", зазначив глава Novelco.



Глава "Infoline-аналітики" Михайло Бурмістров звернув увагу, що у офіційних продавців не виникало складнощів із постачанням до Нового року. "Але зараз дедалі більшу частку забезпечує схема паралельного імпорту, яку здійснюють переважно представники малого та середнього бізнесу", тому й ризики зриву термінів доставки товарів стали вищими, пояснив експерт.