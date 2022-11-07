Бренди косметичної компанії L’Oréal можуть повернутися до Росії

Бренди косметики та парфумерії Lancome, Yves Saint Laurent та Giorgio Armani повернуться на російський ринок, стверджують у міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

Як повідомляють "РИА Новости", через це їх виключили зі списку товарів для паралельного імпорту, що ввозяться до країни без дозволу власників торгових марок, передає Радіо Свобода.

РФ включила бренди Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani та Kerastase до списку товарів для паралельного імпорту на початку серпня. У відомстві тоді пояснили це тим, що до торгових мереж надходила недостатня кількість продукції цих брендів.

Французька косметична компанія LʼOréal, яка володіє указаними брендами, на момент публікації повідомлення російської влади не коментувала.

У відповідь на російське вторгнення в Україну багато міжнародних компаній зупинили свою діяльність у Росії, зупинивши імпорт продукції з-за кордону. Серед них виробник косметики та парфумерії Estee Lauder Companies, якому належать такі бренди як МАС, Estee Lauder, Clinique, Bobbi Brown, Ordinary, Le Labo та інші.