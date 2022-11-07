Ціни на газ у Європі опустилися нижче $1100 за тисячу кубометрів

Газові ф’ючерси в Європі на початку торгів понеділка дешевшають на 7%, торгуючись нижче за $1100 за тисячу кубометрів

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.



Найближчі – грудневі ф'ючерси (за індексом найбільшого європейського хаба TTF) відкрили торги біля позначки $1134,2 за тис. кубометрів (-2,5%). Станом на 10:51 за Києвом вартість газового ф'ючерсу становить $1086,5 за тис. кубометрів (-6,6%). Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торговельного дня, понеділка – $1163,1 за тис. кубометрів.



Зазначається, що весь жовтень та перші дні листопада ціни демонстрували стійке зниження.



Раніше, на початку березня, газові котирування через побоювання заборони імпорту російських енергоресурсів чотири дні поспіль оновлювали історичні максимуми. Цінового рекорду в $3892 за тисячу кубометрів було досягнуто 7 березня.