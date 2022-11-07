БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
264 1

Ціни на газ у Європі опустилися нижче $1100 за тисячу кубометрів

ес,газ

Газові ф’ючерси в Європі на початку торгів понеділка дешевшають на 7%, торгуючись нижче за $1100 за тисячу кубометрів

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Найближчі – грудневі ф'ючерси (за індексом найбільшого європейського хаба TTF) відкрили торги біля позначки $1134,2 за тис. кубометрів (-2,5%). Станом на 10:51 за Києвом вартість газового ф'ючерсу становить $1086,5 за тис. кубометрів (-6,6%). Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торговельного дня, понеділка – $1163,1 за тис. кубометрів.

Зазначається, що весь жовтень та перші дні листопада ціни демонстрували стійке зниження.

Раніше, на початку березня, газові котирування через побоювання заборони імпорту російських енергоресурсів чотири дні поспіль оновлювали історичні максимуми. Цінового рекорду в $3892 за тисячу кубометрів було досягнуто 7 березня.

Автор: 

газ (7947) Європа (578) ціни (3483)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дорого$1100.. $10 за тисячу кубометрів ...........
показати весь коментар
07.11.2022 12:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 