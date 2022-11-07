Продажі легкових автомобілів у Росії знову почали падати

Продажі легкових автомобілів і легких комерційних авто у Росії в жовтні 2022 року знову почали падати після чотирьох місяців відносного відновлення.

За даними російської Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), у жовтні в РФ було продано 45,23 тис. легкових авто, що на 3,2% менше, ніж попереднього місяця, та на 62,8% або у 2,7 раза менше, порівняно із жовтнем минулого року, повідомляє Інтерфакс.

Після травневого обвалу до позначки 24,3 тис. штук російський ринок поступово зростав: у червні продажі склали 27,8 тис., у липні – 31,4 тис., у серпні – 41,7 тис. автівок, за підсумками вересня – 47,7 тис. одиниць.

Лідером ринку в жовтні залишився "АвтоВАЗ", збільшивши частку Lada до 42,3% (+21,3 відсоткового пункта у річному обчисленні). За минулий місяць компанія реалізувала 19,15 тис. автомобілів (менше на 25,1% у річному обчисленні і на 7,3% менше щодо вересня).

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Найпопулярнішою іномаркою в РФ у жовтні став Haval Jolion, як і Lada, що підпадає під дію програми пільгового автокредитування, – було продано 3 069 автомобілів цієї моделі, що вдвічі більше, ніж роком раніше.

За 10 місяців поточного року в РФ реалізовано 502,47 тис. легкових і легких комерційних автомобілів, що нижче показника за аналогічний період 2021 року на 60,8% (або у 2,6 раза).