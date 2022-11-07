Оптові ціни на курячі яйця знизились на 10%, – Мінагрополітики

Оптові ціни на курячі яйця в Україні знизились на 10%.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає пресслужба відомства.

"Іноді виникає дисбаланс цін, як це було з гречкою. Але засіяли більше площ, зібрали новий урожай – ціни впали. Так само зараз виник дисбаланс з ціною на яйця, спричинений кількома факторами (підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництва яєць та ін.). Наразі оптові ціни знизилися на 10%. А при відновленні поголів’я курей-несучок ціна повернеться до економічно обґрунтованої", – сказав він.

Заступник міністра зазначив, що в Україні наразі немає дефіциту базових продуктів. Водночас уряд реагує на коливання ринку та вживає відповідних заходів.