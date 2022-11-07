БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 558 5

Оптові ціни на курячі яйця знизились на 10%, – Мінагрополітики

продукты,цены,мясо,яйца

Оптові ціни на курячі яйця в Україні знизились на 10%.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає пресслужба відомства.

"Іноді виникає дисбаланс цін, як це було з гречкою. Але засіяли більше площ, зібрали новий урожай – ціни впали. Так само зараз виник дисбаланс з ціною на яйця, спричинений кількома факторами (підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництва яєць та ін.). Наразі оптові ціни знизилися на 10%. А при відновленні поголів’я курей-несучок ціна повернеться до економічно обґрунтованої", – сказав він.

Заступник міністра зазначив, що в Україні наразі немає дефіциту базових продуктів. Водночас уряд реагує на коливання ринку та вживає відповідних заходів.

Автор: 

Мінагрополітики (1369) ціни (3483) яйце (159)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самі тобі об'єктивні причини!
Треба розуміти, що в підвищенні цін жадібності торгашів і близько не було?
показати весь коментар
07.11.2022 13:57 Відповісти
Цены упали бы еще больше если бы монополист Бахматюк не создавал искуственного дефицита на эту продукцию .Пусть АМКУ проверит склады предприятий Бахматюка - они забиты яйцом ,но этого никто не делает. Потому что руководство АМКу не на своем месте...
показати весь коментар
07.11.2022 16:21 Відповісти
Месяц назад СМОтрю ящик
Передают оптовые цены на яйца у птице фабрик 33грв
Захожу магазин 65 грн
Основная прибыль должна оседать у производителя
У нас пока наоборот у /гендлярiв/
Думаю должен быть рынок а нас пока /спекуляция /
Разве можно делать одну наценку на морожено
и крупу или гвозди ведь разные расходы на хранение
А то привезли товар плюс 25% и все
Отзывы будут ..хорошие ''на мой комментарий
Посмотрите цены выросли в два то и три раза
показати весь коментар
07.11.2022 18:46 Відповісти
в АТБ сегодня 68 и 78(!) о каком "снижении цен" идет речь???
показати весь коментар
07.11.2022 19:25 Відповісти
Это всего лишь на словах, а на деле - пшик!
показати весь коментар
07.11.2022 21:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 