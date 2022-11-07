Оптові ціни на курячі яйця знизились на 10%, – Мінагрополітики
Оптові ціни на курячі яйця в Україні знизились на 10%.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає пресслужба відомства.
"Іноді виникає дисбаланс цін, як це було з гречкою. Але засіяли більше площ, зібрали новий урожай – ціни впали. Так само зараз виник дисбаланс з ціною на яйця, спричинений кількома факторами (підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництва яєць та ін.). Наразі оптові ціни знизилися на 10%. А при відновленні поголів’я курей-несучок ціна повернеться до економічно обґрунтованої", – сказав він.
Заступник міністра зазначив, що в Україні наразі немає дефіциту базових продуктів. Водночас уряд реагує на коливання ринку та вживає відповідних заходів.
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Треба розуміти, що в підвищенні цін жадібності торгашів і близько не було?
Передают оптовые цены на яйца у птице фабрик 33грв
Захожу магазин 65 грн
Основная прибыль должна оседать у производителя
У нас пока наоборот у /гендлярiв/
Думаю должен быть рынок а нас пока /спекуляция /
Разве можно делать одну наценку на морожено
и крупу или гвозди ведь разные расходы на хранение
А то привезли товар плюс 25% и все
Отзывы будут ..хорошие ''на мой комментарий
Посмотрите цены выросли в два то и три раза