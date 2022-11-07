У Києві відновили збір плати за паркування

Від 7 листопада у столиці знову діють тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" для платного паркування транспортних засобів.

Відповідні тарифи затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації №735 від 7 листопада, повідомляє пресслужба КМДА.

Вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" залежно від зони паркування встановлено в розмірі, який діяв з липня 2021 року, до скасування відповідного розпорядження судом:

І зона – 35 гривень;

ІІ зона – 25 гривень;

ІІІ зона – 5 гривень.

Абонементний талон на паркування діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його місячна вартість у паркувальних зонах наступна:

І-ІІІ – 5733 гривні;

І-ІІ – 5145 гривень;

ІІ-ІІІ – 2940 гривень;

ІІІ – 882 гривні.

Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 в межах паркувальних зон становить:

І-ІІІ – 390 гривень;

І-ІІ – 350 гривень;

ІІ-ІІІ – 250 гривень;

ІІІ – 50 гривень.

Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках залежно від кількості годин паркування встановлено в розмірі:

до години включно – 5 гривень;

до 2 годин включно – 10 гривень;

до 12 годин включно – 11 гривень;

до 13 годин включно – 16 гривень;

до 14 годин включно – 21 гривня;

за добу – 22 гривні.

Як повідомлялося, на початку серпня у столиці тимчасово призупинили збір плати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" за рішенням суду.

Згодом Антимонопольний комітет України оштрафував "Київтранспарксервіс" за завищення тарифів на паркування у 2021 році. У липні 2021 року АМКУ вже штрафував це підприємство за аналогічне порушення.