У Києві відновили збір плати за паркування
Від 7 листопада у столиці знову діють тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" для платного паркування транспортних засобів.
Відповідні тарифи затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації №735 від 7 листопада, повідомляє пресслужба КМДА.
Вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" залежно від зони паркування встановлено в розмірі, який діяв з липня 2021 року, до скасування відповідного розпорядження судом:
- І зона – 35 гривень;
- ІІ зона – 25 гривень;
- ІІІ зона – 5 гривень.
Абонементний талон на паркування діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його місячна вартість у паркувальних зонах наступна:
- І-ІІІ – 5733 гривні;
- І-ІІ – 5145 гривень;
- ІІ-ІІІ – 2940 гривень;
- ІІІ – 882 гривні.
Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 в межах паркувальних зон становить:
- І-ІІІ – 390 гривень;
- І-ІІ – 350 гривень;
- ІІ-ІІІ – 250 гривень;
- ІІІ – 50 гривень.
Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках залежно від кількості годин паркування встановлено в розмірі:
- до години включно – 5 гривень;
- до 2 годин включно – 10 гривень;
- до 12 годин включно – 11 гривень;
- до 13 годин включно – 16 гривень;
- до 14 годин включно – 21 гривня;
- за добу – 22 гривні.
Як повідомлялося, на початку серпня у столиці тимчасово призупинили збір плати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" за рішенням суду.
Згодом Антимонопольний комітет України оштрафував "Київтранспарксервіс" за завищення тарифів на паркування у 2021 році. У липні 2021 року АМКУ вже штрафував це підприємство за аналогічне порушення.
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