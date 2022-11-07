Голова Нацбанку спрогнозував пожвавлення на ринку облігацій внутрішньої позики

Національний банк України (НБУ) сподівається на пожвавлення на внутрішньому ринку облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) та активізацію інвесторів.

Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Є відгук щодо наших ініціатив з боку Міністерства фінансів… Ми стали уважніше слухати один одного", – сказав він.

Пишний зазначив, що Нацбанк проводить поглиблений аналіз усіх неемісійних рішень щодо фінансування дефіциту та рішень, які не вступають у конфлікт із оголошеною НБУ концепцією монетарної політики.

"Ми думаємо спільно як зробити внутрішній борговий ринок більш привабливим, комфортним і ефективнішим для держави, і сподіваюся, що найближчим часом ви зможете все оцінити результати і побачите пожвавлення на внутрішньому ринку та активізації інвесторів", – наголосив голова НБУ.

За його словами, наразі він оптимістичний щодо можливості неемісійного фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін не планує вдаватися до фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії гривні у 2023 році, однак це залежатиме від надходження коштів від міжнародних партнерів.

У липні Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Національний банк своєю чергою розраховує на збереження узгодженої з урядом стелі таких операцій цього року в 400 млрд грн, зберігаючи прогноз емісійного фінансування держбюджету на 2022 рік на рівні 30 млрд грн на місяць.