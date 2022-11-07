Нацбанк поновив дію ліцензій для 13 фінансових установ
Національний банк України поновив дію ліцензій 13 фінансовим установам.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Зокрема, ліцензії поновлено таким компаніям:
- ПТ "Ломбард "Добрі традиції";
- ТОВ "Олімп Фінанс Груп";
- ТОВ "ФК "ФБЗ";
- ПТ "Ломбард – Каркузаєв і компанія";
- ТОВ "Компані Фінанс";
- ТОВ "ФК "Прогресивні фінанси";
- ТОВ "ФК "Інкасо-Фінанс";
- ТОВ "ФК "Ю-Бейс";
- ТОВ "Солано Фінанс";
- ТОВ "ФК " Гаронна";
- ТОВ "ФК "Солід Груп";
- ТОВ "Коленді Файненс" (згідно з інформацією, що міститься в Державному реєстрі фінансових установ, ТОВ "Стерлінг Капітал");
- ТОВ "ФК "Каррон".
Раніше цим установам призупиняла ліцезії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зокрема:
- 19 серпня 2022 року – до ПТ "Ломбард "Добрі традиції", ТОВ "Олімп Фінанс Груп", ТОВ "ФК "ФБЗ";
- 26 серпня 2022 року – до ПТ "Ломбард – Каркузаєв і компанія", ТОВ "Компані Фінанс", ТОВ "ФК "Прогресивні фінанси", ТОВ "ФК "Інкасо-Фінанс";
- 2 вересня 2022 року – до ТОВ "ФК "Ю-Бейс", ТОВ "Солано Фінанс",ТОВ "ФК "Каррон";
- 23 вересня 2022 року – до ТОВ "ФК "Гаронна", ТОВ "ФК "Солід Груп";
- 30 вересня 2022 року – до ТОВ "Коленді Файненс" .
На сьогодні порушення усунені, тож Національний банк поновив фінансовим установам дію ліцензій на надання фінансових послуг.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 листопада 2022 року. Рішення набирають чинності з 7 листопада 2022 року.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль