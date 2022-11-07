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Нацбанк поновив дію ліцензій для 13 фінансових установ

нбу,нацбанк

Національний банк України поновив дію ліцензій 13 фінансовим установам.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема, ліцензії поновлено таким компаніям:

  • ПТ "Ломбард "Добрі традиції";
  • ТОВ "Олімп Фінанс Груп";
  • ТОВ "ФК "ФБЗ";
  • ПТ "Ломбард – Каркузаєв і компанія";
  • ТОВ "Компані Фінанс";
  • ТОВ "ФК "Прогресивні фінанси";
  • ТОВ "ФК "Інкасо-Фінанс";
  • ТОВ "ФК "Ю-Бейс";
  • ТОВ "Солано Фінанс";
  • ТОВ "ФК " Гаронна";
  • ТОВ "ФК "Солід Груп";
  • ТОВ "Коленді Файненс" (згідно з інформацією, що міститься в Державному реєстрі фінансових установ, ТОВ "Стерлінг Капітал");
  • ТОВ "ФК "Каррон".

Раніше цим установам призупиняла ліцезії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зокрема:

  • 19 серпня 2022 року – до ПТ "Ломбард "Добрі традиції", ТОВ "Олімп Фінанс Груп", ТОВ "ФК "ФБЗ";
  • 26 серпня 2022 року – до ПТ "Ломбард – Каркузаєв і компанія", ТОВ "Компані Фінанс", ТОВ "ФК "Прогресивні фінанси", ТОВ "ФК "Інкасо-Фінанс";
  • 2 вересня 2022 року – до ТОВ "ФК "Ю-Бейс", ТОВ "Солано Фінанс",ТОВ "ФК "Каррон";
  • 23 вересня 2022 року – до ТОВ "ФК "Гаронна", ТОВ "ФК "Солід Груп";
  • 30 вересня 2022 року – до ТОВ "Коленді Файненс" .

На сьогодні порушення усунені, тож Національний банк поновив фінансовим установам дію ліцензій на надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 листопада 2022 року. Рішення набирають чинності з 7 листопада 2022 року.

Автор: 

ліцензія (754) ломбард (92) НБУ (9306)


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