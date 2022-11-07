Нацбанк поновив дію ліцензій для 13 фінансових установ

Національний банк України поновив дію ліцензій 13 фінансовим установам.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема, ліцензії поновлено таким компаніям:

ПТ "Ломбард "Добрі традиції";

ТОВ "Олімп Фінанс Груп";

ТОВ "ФК "ФБЗ";

ПТ "Ломбард – Каркузаєв і компанія";

ТОВ "Компані Фінанс";

ТОВ "ФК "Прогресивні фінанси";

ТОВ "ФК "Інкасо-Фінанс";

ТОВ "ФК "Ю-Бейс";

ТОВ "Солано Фінанс";

ТОВ "ФК " Гаронна";

ТОВ "ФК "Солід Груп";

ТОВ "Коленді Файненс" (згідно з інформацією, що міститься в Державному реєстрі фінансових установ, ТОВ "Стерлінг Капітал");

ТОВ "ФК "Каррон".

Раніше цим установам призупиняла ліцезії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зокрема:

19 серпня 2022 року – до ПТ "Ломбард "Добрі традиції", ТОВ "Олімп Фінанс Груп", ТОВ "ФК "ФБЗ";

26 серпня 2022 року – до ПТ "Ломбард – Каркузаєв і компанія", ТОВ "Компані Фінанс", ТОВ "ФК "Прогресивні фінанси", ТОВ "ФК "Інкасо-Фінанс";

2 вересня 2022 року – до ТОВ "ФК "Ю-Бейс", ТОВ "Солано Фінанс",ТОВ "ФК "Каррон";

23 вересня 2022 року – до ТОВ "ФК "Гаронна", ТОВ "ФК "Солід Груп";

30 вересня 2022 року – до ТОВ "Коленді Файненс" .

На сьогодні порушення усунені, тож Національний банк поновив фінансовим установам дію ліцензій на надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 листопада 2022 року. Рішення набирають чинності з 7 листопада 2022 року.