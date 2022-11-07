Відключення електроенергії у Києві можна скасувати через два тижні, – ДТЕК

Відключення електроенергії в Києві та області, спричинені дефіцитом потужності внаслідок російських ударів по об’єктах електроенергетики, продовжуватимуться до завершення ремонтів пошкоджених ліній електропередачі або збільшення генерації всередині регіону.

Про це заявив виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук, передає Інтерфакс-Україна.

"Ця ситуація триватиме доти, доки не будуть відремонтовані лінії та інша інфраструктура для того, щоб передати електроенергію до Києва з інших регіонів України, або ж не будуть додані генеруючі потужності. І ті, й інші були пошкоджені внаслідок обстрілів, які мали місце на тому тижні і раніше", – сказав Сахарук.

За його словами, завершення ремонтів очікується найближчим часом, якщо не буде нових атак.

"Скажімо так – орієнтовно протягом наступних двох тижнів", – уточнив голова компанії.

За даними директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, загалом в Україні військові РФ атакували понад 170 об'єктів енергетики. Щодо інфраструктури транспортування електроенергії, то її пошкодження, за його словами, становили близько 40%.

Водночас він зазначив, що Україна активно відновлює енергосистему та здатна замінити до 60-70% обладнання зі своїх резервів, а також веде переговори з міжнародними партнерами та виробниками щодо оперативного постачання високотехнологічного обладнання, виробництво якого займає тривалий термін.

На брифінгу в Медіа-центрі в Києві в понеділок він пояснив, що в першу хвилю відновлення після ворожих атак, яка триває орієнтовно 12 годин, енергетики намагаються оперативно за резервними схемами запитати принаймні 50-60% споживачів. Друга хвиля відновлювальних робіт може тривати приблизно місяць, протягом якого енергетики повинні перевстановити пошкоджене обладнання з резервів.

"Для того щоб в умовах відсутності нових атак повернути більш-менш звичний рівень комфорту, потрібно від трьох до п'яти тижнів", – сказав Харченко.

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Як повідомлялося, у понеділок, 7 листопада, "Укренерго" надало операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

У цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%.