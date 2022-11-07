Євросоюз готовий посилити санкції проти Ірану за постачання зброї Росії

Європейський Союз уже запровадив санкції проти Ірану через постачання ударних дронів у РФ для їх використання у війні проти України, та вживатиме подальших заходів, якщо Іран продовжуватиме постачання таких дронів або будь-якого іншого військового обладнання, включаючи ракети.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.

"Ми будемо накладати високу економічну ціну для Росії та будь-якої іншої країни, персон або установ, що надають військову підтримку агресивній війні, яку Москва веде проти України, на зразок постачання Іраном дронів для Росії. За цим ЄС та країни G7 спостерігають дуже уважно, й готові діяти, якщо надходитимуть подальші докази, що Іран продовжує постачання цієї зброї до Росії", – сказав Стано.

Відповідаючи на запитання про те, чи поширюється така позиція ЄС на можливе постачання у РФ іранських ракет, речник пояснив, що несприйняття постачання зброї для країни-агресора стосується не лише бойових дронів, але будь-якого іншого військового обладнання, що може використовуватися у цій агресивній війні.

"Якими б не були такі поставки, вони є неприйнятними, та потягнуть за собою наслідки, якщо країни-члени знайдуть достатньо доказів, що це відбувається. Це стосується дронів, інструкторів, – можна згадати заяву G7, де йдеться саме про інструкторів по іранських дронах, – а також всіх інших поставок, що можуть бути використані під час цієї незаконної агресії. Це порушує міжнародне законодавство, це буде підтримкою цієї незаконної агресії, та матиме відповідні наслідки", – наголосив Стано.

Він додав, що ЄС розгляне всі наявні варіанти реагування на подібні дії Ірану, якщо вони продовжуватимуться.

Читайте також: Велика Британія ввела санкції проти виробника іранських дронів і низки бізнесменів з Росії

Речник нагадав, що тема поставок іранських дронів для Росії обговорювалась минулого тижня під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Німеччині за участі Високого представника ЄС.

У підсумковій резолюції цієї зустрічі йдеться саме про те, що таке військове постачання для країні-агресора є порушенням міжнародного права та резолюцій ООН, тож країни G7 готові підвищувати ціну дій для тих, хто допомагає Росії у її злочинній агресії проти України.

Як повідомлялося, 20 жовтня ЄС запровадив санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдають ударів по Україні. Під ці санкції потрапила "Шахед Авіейшн Індастріз" – компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БЛА "Шахед". У санкційні списки також увійшли троє іранських воєначальників.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів Україна повідомляє про низку російських атак за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію.