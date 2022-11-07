Відключення електроенергії не мають критичного впливу на роботу банків, – голова НБУ

Поточна ситуація з енергопостачанням в Україні не впливає на ефективність та стабільність роботи банків, а Нацбанк і банки мають відповідні протоколи на випадок серйозніших проблем.

Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не вважаю, що енергетична ситуація матиме якийсь критичний вплив, ми передбачили розвиток подібних подій", – сказав голова НБУ.

За його словами, на сьогоднішній день створено системи резервного енергозабезпечення та відповідні запаси палива, це питання є пріоритетом для НБУ.

Також Пишний зазначив, що Нацбанк має відповідні протоколи поведінки у разі проблем і перебоїв з постачанням електроенергії.

"Запевняю вас, відпрацьовано вже досить багато різних сценаріїв розвитку подій, і у нас є чітке розуміння, як діяти і що робити: коли, з ким, у якій послідовності. Фактично щодо кожного можливого розвитку подій ситуація з енергетикою прогнозувалася, вона була врахована, ця ситуація у фокусі нашої уваги на сьогоднішній день і, я сподіваюся, ми спрацюємо як завжди ефективно та відповідально у цьому плані", – наголосив голова НБУ.

Пишний нагадав, що базовий сценарій НБУ, який ліг в основу ухвалення монетарного рішення, також враховує достатню кількість факторів, зокрема недоступність близько 40% критичної та енергетичної системи.

Читайте також: Після ворожих обстрілів у Житомирі неможливо відновити роботу деяких підстанцій, – мер

Як повідомлялося, у понеділок, 7 листопада, "Укренерго" надало операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

У цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%.