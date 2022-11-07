Мінагрополітики виділило дотації для 14 тисяч аграріїв на 917 мільйонів

Учасниками програми підтримки виробників сільгоспродукції за двома напрямами стали вже 13 960 українських аграріїв.

Відповідно до наказу, який вже затверджений Мінагрополітики за вересень 2022 року, заявники отримають 917 млн грн, йдеться у повідомленні міністерства.

Зокрема, 10 592 учасники програми за напрямом "субсидія на одиницю (1 га) оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення" отримають виплати на суму 769 млн грн на загальну площу 248 тис. га; 148 млн грн на утримання 27 864 корів будуть перераховані 3 368 учасникам програми за напрямом "дотація на ВРХ (корови) усіх напрямів продуктивності".

Окрім затверджених до виплати заявок на опрацюванні знаходиться ще понад 15 тис. Наразі реєстрація за програмою призупинена до завершення обробки отриманих заявок і визначення залишку коштів. Заявки учасників, які подавалися раніше, опрацьовуватимуться у встановленому порядку.

Програма фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу. Загальна сума коштів – понад 1,5 млрд грн.