Нацбанк планує перейти від стратегії виживання до стратегії зміцнення, – Пишний

Національний банк України планує у 2023 році перевести банківський сектор зі стратегії виживання до стратегії зміцнення.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у ході пресбрифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Стратегічний пріоритет – це почати працювати вже сьогодні над тим, щоб перейти у 2023 році від стратегії виживання до стратегії зміцнення. Через це продовжуватиметься робота з розробки концепції, яка має дати оцінку стійкості фінсектора, оцінити якість активів, дати параметри майбутнього стрес-тестування та яка має визначити горизонти та обсяги майбутньої докапіталізації", – сказав Пишний.

За його словами, таким чином вдасться забезпечити стійку фінансову систему.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду очільника Національного банку 7 жовтня. Пишний креатура голови ОП Андрія Єрмака. За даними ЕП, він тісно співпрацює з Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола". У 2016 році разом заснували ГО "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху. У 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента. Водночас Пишний – давній політичний соратник Яценюка.