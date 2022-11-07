770 підприємств переїхали у безпечні регіони України, – Мінекономіки

За урядовою програмою релокації в більш безпечні регіони України було переміщено 770 підприємств, 599 з яких вже відновили свою роботу.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Найбільше підприємств релокувалось до Львівської (30%), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%) областей.

Станом на кінець жовтня за програмою релокації в більш безпечні регіони переміщено 761 підприємство.

Наразі переміщення підприємств здійснюється в один із 16 регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням міста Києва) області).