770 підприємств переїхали у безпечні регіони України, – Мінекономіки
За урядовою програмою релокації в більш безпечні регіони України було переміщено 770 підприємств, 599 з яких вже відновили свою роботу.
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
Найбільше підприємств релокувалось до Львівської (30%), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%) областей.
Станом на кінець жовтня за програмою релокації в більш безпечні регіони переміщено 761 підприємство.
Наразі переміщення підприємств здійснюється в один із 16 регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням міста Києва) області).
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