Глобальна інфляція наближається до свого піку, – МВФ

Глобальне зростання споживчих цін може бути близьким до найвищої точки поточного циклу.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, передає Bloomberg.

"Я не збираюся забігати з даними, але цілком можливо, що ми досягаємо піку", – сказала Георгієва.

"Зараз ми бачимо, що центральні банки дуже згуртовані щодо боротьби з інфляцією, це головний пріоритет, і це справедливо. Якщо ми не досягнемо успіху, це призведе до відриву від якоря, і тоді основа для зростання, якою є стабільність цін, буде зруйнована", – додала вона.

Георгієва сказала, що чиновники намагатимуться знизити зростання споживчих цін до більш прийнятних темпів.

"Інфляцію буде важче знизити до бажаного рівня близько 2%. Якщо ми збираємося побачити диверсифікацію ланцюгів постачання, це неминуче спричинить певний тиск на ціни", – зазначила вона.