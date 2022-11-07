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Новини
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Зеленський прокоментував передачу Міноборони підприємств Коломойського, Григоришина і Жеваго

зеленський

Рішення передати у власність держави активи п’яти стратегічно важливих підприємств має допомогти у забезпеченні потреб сектора оборони.

Про це повідомляється на офіційній сторінці президента Володимира Зеленського у Facebook.

"На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта". Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони", – наголосив голова держави.

"У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Підставою для цього рішення став ухвалений у вересні закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" та низка наказів Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Міноборони вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств, які призначатимуть поточний менеджмент та здійснюватимуть управління ними.

Автор: 

Жеваго Костянтин (332) Зеленський Володимир (2514) Коломойський Ігор (1772) Укрнафта (855) Укртатнафта (237)


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а ТЕЦ, ГЕС что это не стратегические объекты?
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07.11.2022 20:51 Відповісти
Черговий зелений лохотрон.
підприємстварозбомблені і банкрути.
будуть відновлені за рахунок народу і після повернуті цим упирям, які і назначили Україні приЗедента
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08.11.2022 23:13 Відповісти

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