Зеленський прокоментував передачу Міноборони підприємств Коломойського, Григоришина і Жеваго

Рішення передати у власність держави активи п’яти стратегічно важливих підприємств має допомогти у забезпеченні потреб сектора оборони.

Про це повідомляється на офіційній сторінці президента Володимира Зеленського у Facebook.

"На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта". Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони", – наголосив голова держави.

"У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Підставою для цього рішення став ухвалений у вересні закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" та низка наказів Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Міноборони вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств, які призначатимуть поточний менеджмент та здійснюватимуть управління ними.