Вартість усіх українських стартапів оцінили у $23 мільярди, – дослідження
Загальна сукупна вартість усіх українських стартапів оцінюється в 23,3 млрд євро. У минулому році вона була вищою – 27,1 млрд євро.
Про це йдеться в дослідженні ринку стартапів та венчурного капіталу в регіоні Східної та Центральної Європи в 2022 році від Dealroom.co та Google for Startupsта Atomico, повідомляє галузеве видання dev.ua.
Також у дослідженні згадуються нові зірки-стартапи в Україні, "готові написати майбутнє".
До них дослідники віднесли:
- Elai (український стартап Elai.io дозволяє робити відеопрезентації, у яких віртуальний персонаж буде озвучувати текст),
- Upswot (робить дашборд, який збирає дані з бізнес‑сервісів – наприклад бухгалтерії або CRM),
- TurnKey Lender (на основі AI автоматизує повний процес кредитування для будь-якого бізнесу),
- Awesomic (платформа для дизайнерів та тасків для них),
- Better Me (розробляє ІТ-продукти для здорового способу життя),
- Respeacher (працює над технологією, яка здатна скопіювати звучання голосу будь-якої людини),
- Mate academy (навчає світчерів, які хочуть працювати в ІТ).
Як повідомляється, основна частка венчурного капіталу розподілялася між такими країнами як Естонія, Чехія Хорватія та Польща. Україна займає шосту позицію з обсягом венчурного капіталу у 246 млн євро.
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