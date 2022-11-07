Вартість усіх українських стартапів оцінили у $23 мільярди, – дослідження

Загальна сукупна вартість усіх українських стартапів оцінюється в 23,3 млрд євро. У минулому році вона була вищою – 27,1 млрд євро.

Про це йдеться в дослідженні ринку стартапів та венчурного капіталу в регіоні Східної та Центральної Європи в 2022 році від Dealroom.co та Google for Startupsта Atomico, повідомляє галузеве видання dev.ua.

Також у дослідженні згадуються нові зірки-стартапи в Україні, "готові написати майбутнє".

До них дослідники віднесли:

Elai (український стартап Elai.io дозволяє робити відеопрезентації, у яких віртуальний персонаж буде озвучувати текст),

Upswot (робить дашборд, який збирає дані з бізнес‑сервісів – наприклад бухгалтерії або CRM),

TurnKey Lender (на основі AI автоматизує повний процес кредитування для будь-якого бізнесу),

Awesomic (платформа для дизайнерів та тасків для них),

Better Me (розробляє ІТ-продукти для здорового способу життя),

Respeacher (працює над технологією, яка здатна скопіювати звучання голосу будь-якої людини),

Mate academy (навчає світчерів, які хочуть працювати в ІТ).

Як повідомляється, основна частка венчурного капіталу розподілялася між такими країнами як Естонія, Чехія Хорватія та Польща. Україна займає шосту позицію з обсягом венчурного капіталу у 246 млн євро.