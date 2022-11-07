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Вартість усіх українських стартапів оцінили у $23 мільярди, – дослідження

стартап

Загальна сукупна вартість усіх українських стартапів оцінюється в 23,3 млрд євро. У минулому році вона була вищою – 27,1 млрд євро.

Про це йдеться в дослідженні ринку стартапів та венчурного капіталу в регіоні Східної та Центральної Європи в 2022 році від Dealroom.co та Google for Startupsта Atomico, повідомляє галузеве видання dev.ua.

Також у дослідженні згадуються нові зірки-стартапи в Україні, "готові написати майбутнє".

До них дослідники віднесли:

  • Elai (український стартап Elai.io дозволяє робити відеопрезентації, у яких віртуальний персонаж буде озвучувати текст),
  • Upswot (робить дашборд, який збирає дані з бізнес‑сервісів – наприклад бухгалтерії або CRM),
  • TurnKey Lender (на основі AI автоматизує повний процес кредитування для будь-якого бізнесу),
  • Awesomic (платформа для дизайнерів та тасків для них),
  • Better Me (розробляє ІТ-продукти для здорового способу життя),
  • Respeacher (працює над технологією, яка здатна скопіювати звучання голосу будь-якої людини),
  • Mate academy (навчає світчерів, які хочуть працювати в ІТ).

Як повідомляється, основна частка венчурного капіталу розподілялася між такими країнами як Естонія, Чехія Хорватія та Польща. Україна займає шосту позицію з обсягом венчурного капіталу у 246 млн євро.

Автор: 

дослідження (384) стартап (207)


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