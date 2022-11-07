У США успішно запустили українсько-американську ракету Antares. ВIДЕО

У понеділок, 7 листопада, о 12:32 за київським часом із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся пуск ракети-носія середнього класу "Антарес".

Як повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus із 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції (МКС).

У міністерстві нагадали, що ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП "КБ "Південне" та виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), ТОВ "ЧеЗаРа Телеметрія", "Рапід" (Чернігів) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

"Підготовку PH "Антарес", її випробування та пуск проведено за участю фахівців ДП "КБ "Південне", ДП "ВО ПМЗ" та НВО "Хартрон-АРКОС". На ДП "КБ "Південне" фахівці підприємства в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації і, як наслідок, у повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності", – зазначається у повідомленні.

We have liftoff! 🚀



The S.S. Sally Ride spacecraft, named after the first American woman in space, has launched from @NASA_Wallops at 5:32am ET (1032 UTC). #CRS18 pic.twitter.com/jNWpne9aPJ — NASA (@NASA) November 7, 2022

Загалом, у рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Космічний корабель Cygnus місії NG-18 отримав ім’я на честь Саллі Райд (1951-2012), першої американської жінки-астронавтки.

Стикування з МКС заплановано на 9 листопада. Усього з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 17 разів, 16 з них – успішно.

Як повідомлялося, попередній запуск українсько-американської ракети-носія середнього класу "Антарес" відбувся 19 лютого цього року.

Наприкінці 2021 року ДП "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" підписало контракт із США на виготовлення двох перших ступенів ракет-носіїв Antares.