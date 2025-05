У США успішно запустили українсько-американську ракету Antares. ВIДЕО

У понеділок, 7 листопада, о 12:32 за київським часом із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся пуск ракети-носія середнього класу "Антарес".

Як повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus із 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції (МКС).

У міністерстві нагадали, що ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП "КБ "Південне" та виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), ТОВ "ЧеЗаРа Телеметрія", "Рапід" (Чернігів) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

"Підготовку PH "Антарес", її випробування та пуск проведено за участю фахівців ДП "КБ "Південне", ДП "ВО ПМЗ" та НВО "Хартрон-АРКОС". На ДП "КБ "Південне" фахівці підприємства в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації і, як наслідок, у повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності", – зазначається у повідомленні.

