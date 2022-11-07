Airbnb показуватиме вартість оренди житла з усіма витратами

Починаючи з грудня Airbnb дозволить користувачам фільтрувати результати пошуку за загальною вартістю оренди житла, що враховуватиме всі витрати, включно з прибиранням.

Це рішення було прийняте після критики користувачів за непрозору систему цін на платформі, передає AIN.UA із посиланням наThe Wall Street Journal

Тепер користувачам достатньо буде перемикнути режим показу цін на помешкання, щоб відобразити загальну вартість тарифів і зборів, які включені в оренду, а не лише вартість за ніч. Поки вартість за ніч часто є єдиною ціною, яку клієнти в США та інших країнах бачать на початку процесу вибору помешкання.

Коли клієнт вмикає показ загальної вартості, а не лише ціни оренди, то це налаштування відображатиметься на картах, у списках побажань, у маршрутах і під час пошуку за діапазоном цін, пояснив виконавчий директор Airbnb Браян Ческі.

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Крім того, після першого використання функція залишатиметься ввімкненою і її не потрібно буде вмикати щоразу.

Зміни відбулися після скарг користувачів, які жалілися на формат відображення цін на платформі. Після негативної реакції в соціальних мережах минулого року Airbnb оголосила про перегляд своїх комісій.

Цей процес тривав майже рік, бо включав відгуки господарів і гостей та перетворився на загальний перегляд цін. Наприклад, компанія перевірила можливість відображення загальної вартості за замовчуванням, що вже передбачене законом у деяких країнах, зокрема в Європейському Союзі.

Показ загальної вартості перебування матиме більший вплив на результати пошуку, незалежно від того, чи перемикають користувачі функцію загальної ціни. Пропозиції з кращою вартістю, визначеною ціною та якістю, порівняно з іншими пропозиціями в їхньому регіоні, матимуть вищий рейтинг у результатах пошуку.

Крім того, у найближчі місяці господарі отримають доступ до інструментів для встановлення більш гнучких цін, включно з сезонними знижками та знижками у вихідні дні.