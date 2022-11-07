Telegram додав нові функції: гілки в групах, колекційні псевдоніми та розшифровку відеоповідомлень

У мессенджері Telegram вийшло велике оновлення, що додало гілки для організації обговорень у великих групах, нові колекційні псевдоніми, захищені блокчейном, можливість перетворювати відеоповідомлення на текст, нові пакунки емодзі та багато іншого.

Про це повідомляє AIN.UA.

Групи в Telegram можуть підтримувати спільноти з сотнями тисяч користувачів. Аби ці чати було легко читати, групи з понад 200 учасниками відтепер можуть увімкнути функцію гілок та створювати окремі простори для обговорення будь-якої теми.

Гілки працюють як окремі чати в групі – з підтримкою власних поширених медіа та своїми налаштуваннями сповіщень. Учасники можуть спілкуватися, використовуючи всі можливості, такі як опитування, прикріплені повідомлення та боти.

Зв’язуватися з іншими або знаходити публічні групи та канали легше за допомогою псевдонімів. Крім одного основного псевдоніму, користувачі Telegram тепер можуть призначити кілька колекційних псевдонімів для кожного свого акаунту чи публічного чату.

Також Telegram додав опцію перетворення відеоповідомлень у текст, дозволяючи Premium-користувачам отримати їх миттєву розшифровку.